Захотите сделать два раза подряд: идеи трендового весеннего маникюра (фото)
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Этот маникюр украсит любой образ
Маникюр – очень важная составляющая любого образа. Он поможет украсить и дополнить аутфит или же стать ярким его акцентом. Раньше мы делились яркими трендами маникюра летом 2024 года, а теперь рассказываем, как выбрать цвет и дизайн ногтей на май 2024 года.
Тренды на маникюр постоянно меняются. В 2024 году популярность приобретают смелые дизайны и яркие оттенки. Поэтому стоит забыть про однотонный маникюр и "скучные" дизайны. Чем оригинальнее и экстравагантнее вид, тем более стильно и красиво будет выглядеть маникюр.
Хаотические волны
Такой маникюр не останется без внимания и сделает ваши руки нежными и особенными. Можно выбирать не только голубой цвет. Такой дизайн будет хорошо выглядеть в розовых, желтых и даже зеленых оттенках.
Сочетание зеленого с золотистым
Такая комбинация имеет изысканный и дорогой вид. Зеленый – благородный цвет и по-особому роскошный. Поэтому его сочетание с золотым – идеальная комбинация для тех, кто любит выделяться.
Розовый и салатовый
Эта яркая комбинация — выбор для смелых и желающих выделяться из толпы. Хаотичный дизайн сделает ваши ногти еще более особенными.
Цветной френч
Весной 2024 года в тренде френч. Причем как в классическом виде, так и с цветными кончиками. Яркий оттенок сделает ваши руки особенными.
Ранее "Телеграф" делился идеями элегантного нюдового покрытия на весну. Такие ногти выглядят красиво.