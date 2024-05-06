Захотите сделать два раза подряд: идеи трендового весеннего маникюра (фото)

Этот маникюр украсит любой образ

Маникюр – очень важная составляющая любого образа. Он поможет украсить и дополнить аутфит или же стать ярким его акцентом. Раньше мы делились яркими трендами маникюра летом 2024 года, а теперь рассказываем, как выбрать цвет и дизайн ногтей на май 2024 года.

Тренды на маникюр постоянно меняются. В 2024 году популярность приобретают смелые дизайны и яркие оттенки. Поэтому стоит забыть про однотонный маникюр и "скучные" дизайны. Чем оригинальнее и экстравагантнее вид, тем более стильно и красиво будет выглядеть маникюр.

Хаотические волны

Такой маникюр не останется без внимания и сделает ваши руки нежными и особенными. Можно выбирать не только голубой цвет. Такой дизайн будет хорошо выглядеть в розовых, желтых и даже зеленых оттенках.

Фото: pinterest

Сочетание зеленого с золотистым

Такая комбинация имеет изысканный и дорогой вид. Зеленый – благородный цвет и по-особому роскошный. Поэтому его сочетание с золотым – идеальная комбинация для тех, кто любит выделяться.

Фото: pinterest

Розовый и салатовый

Эта яркая комбинация — выбор для смелых и желающих выделяться из толпы. Хаотичный дизайн сделает ваши ногти еще более особенными.

Фото: pinterest

Цветной френч

Весной 2024 года в тренде френч. Причем как в классическом виде, так и с цветными кончиками. Яркий оттенок сделает ваши руки особенными.

Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" делился идеями элегантного нюдового покрытия на весну. Такие ногти выглядят красиво.