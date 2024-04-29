Этот маникюр подходит ко всему: идеи элегантного нюдового покрытия на весну (фото)

Этот спокойный маникюр дополнит любой ваш образ

Не все модницы любят пестрый и яркий маникюр. Многие девушки все же отдают предпочтение более элегантному нюдоводовому маникюру. "Телеграф" уже рассказывал о необычном маникюре с перламутровым сиянием, а сегодня делится идеями сдержанного нюдового маникюра, которые покорят ваше сердце.

Френч

Одним из классических вариантов нюдового покрытия на ногтях является французский маникюр (френч). Он прекрасно смотрится на разных формах ногтей и на разной длине. Поэтому девушки часто его делают, чтобы добавить рукам естественности и нежности.

Фото: Pinterest

Нюд с блестками

Еще один красивый вариант нюдового маникюра — нейтральное естественное покрытие, разбавленное легкими блестками или покрытие с невесомым сиянием. Такой маникюр особенно роскошно смотрится при солнечных лучах, так что на весну самое то.

Фото: Pinterest

Молочный нюд

Многие девушки полюбили молочный нюд за него элегантный вид, естественность и универсальность. Такой маникюр будет подходить к разным образам, как кэжуал, так и к более праздничным.

Фото: Pinterest

Нюд с минималистичным декором

Нюдовый маникюр можно дополнить минималистичным декором, рисунками, полосками или сделать его с одним ярким акцентом. Такой маникюр будет выглядеть очень оригинально и неординарно.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал про идеи маникюра в салатовом оттенке, которые вы захотите видеть на своих руках. Сделайте себе весеннее настроение с помощью салатового маникюра.