Захочете зробити два рази підряд: ідеї трендового весняного манікюру (фото)

Цей манікюр прикрасить будь-який образ

Манікюр — дуже важлива складова будь-якого образу. Він допоможе прикрасити й доповнити аутфіт або ж стати яскравим його акцентом. Раніше ми ділилися яскравими трендами манікюру влітку 2024, а тепер розповідаємо, як обрати колір та дизайн нігтів на травень 2024.

Тренди на манікюр постійно змінюються. У 2024 році популярності набирають сміливі дизайни та яскраві відтінки. Тому варто забути про однотонний нюдовий манікюр і "нудні" дизайни. Що більш оригінальний та екстравагантний вигляд, то більш стильно і красиво виглядатиме манікюр.

Хаотичні хвилі

Такий манікюр не залишиться без уваги і зробить ваші руки ніжними та особливими. Можна обирати не лише блакитний колір. Такий дизайн матиме гарний вигляд у рожевих, жовтих і навіть зелених відтінках.

Фото: pinterest

Поєднання зеленого із золотистим

Така комбінація має вишуканий і "дорогий" вигляд. Зелений — благородний колір і по-особливому розкішний. Тому його поєднання із золотим — ідеальна комбінація для тих, хто любить виділятися.

Фото: pinterest

Рожевий і салатовий

Ця яскрава комбінація — вибір для сміливих та тих, хто хоче виділятися з натовпу. Хаотичний дизайн зробить ваші нігті ще більш особливими.

Фото: pinterest

Кольоровий френч

Навесні 2024 у тренді френч. При чому як у класичному вигляді, так і з кольоровими кінчиками. Яскравий відтінок зробить ваші руки особливими.

Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" ділився ідеями елегантного нюдового покриття на весну. Такі нігті мають красивий мінімалістичний вигляд.