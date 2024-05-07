Удобно и стильно: как стилизовать женские штаны карго весной 2024 года (фото)

Эти штаны – идеальный выбор для тех, кто любит выглядеть стильно.

Штаны карго — абсолютный тренд весны 2024 года. Однако нужно знать, с чем их сочетать, чтобы не выглядеть некстати. Раньше мы рассказывали, с чем носить лоферы этой весной, а теперь делимся, как стилизовать штаны карго.

Эти штаны пришли к нам из 90-х и в 2024 году на пике популярности. С чем их совмещать, рассказали на vogue.

С чем носить штаны карго

Трейловые кроссовки

О военных сапогах в сочетании с брюками карго стоит забыть. Лучше соединить их с трейловыми кроссовками. Они идеально подходят к этим штанам. Дополнить такой лук можно белой майкой, рубашкой в полоску и джинсовой курткой.

Фото: vogue

Кроссовки на платформе

Такой образ выглядит стильно и "легко". По-особому красивый выглядеть будете, если наденете желтую блузу. Сочетание этих цветов – абсолютный лидер весны 2024.

Фото: vogue

Кроссовки на трековой подошве

Сочетание слегка потертых брюк карго с белыми кроссовками выглядит круто, просто и стильно одновременно. Ваш образ будет выглядеть непринужденно.

Фото: vogue

Яркие кроссовки

Чтобы добавить цвет в свой образ, соедините светлые джинсы карго с кроссовками яркого цвета. Завершить образ помогут топ-бандо и блейзер в тонкую полоску.

Фото: vogue

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить трикотажный жилет этой весной. Будете иконой стиля, если правильно соедините этот тренд.