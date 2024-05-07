Удобно и стильно: как стилизовать женские штаны карго весной 2024 года (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти штаны – идеальный выбор для тех, кто любит выглядеть стильно.
Штаны карго — абсолютный тренд весны 2024 года. Однако нужно знать, с чем их сочетать, чтобы не выглядеть некстати. Раньше мы рассказывали, с чем носить лоферы этой весной, а теперь делимся, как стилизовать штаны карго.
Эти штаны пришли к нам из 90-х и в 2024 году на пике популярности. С чем их совмещать, рассказали на vogue.
С чем носить штаны карго
Трейловые кроссовки
О военных сапогах в сочетании с брюками карго стоит забыть. Лучше соединить их с трейловыми кроссовками. Они идеально подходят к этим штанам. Дополнить такой лук можно белой майкой, рубашкой в полоску и джинсовой курткой.
Кроссовки на платформе
Такой образ выглядит стильно и "легко". По-особому красивый выглядеть будете, если наденете желтую блузу. Сочетание этих цветов – абсолютный лидер весны 2024.
Кроссовки на трековой подошве
Сочетание слегка потертых брюк карго с белыми кроссовками выглядит круто, просто и стильно одновременно. Ваш образ будет выглядеть непринужденно.
Яркие кроссовки
Чтобы добавить цвет в свой образ, соедините светлые джинсы карго с кроссовками яркого цвета. Завершить образ помогут топ-бандо и блейзер в тонкую полоску.
Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить трикотажный жилет этой весной. Будете иконой стиля, если правильно соедините этот тренд.