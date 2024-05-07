Зручно і стильно: як стилізувати жіночі штани карго навесні 2024 (фото)

Ці штани — ідеальний вибір для тих, хто любить виглядати стильно

Штани карго — абсолютний тренд весни 2024. Однак треба знати, з чим їх поєднувати, щоб не виглядати недоречно. Раніше ми розповідали, з чим носити лофери цієї весни, а тепер ділимося, як стилізувати штани карго.

Ці штани прийшли до нас із 90-х і у 2024 на піку популярності. З чим їх поєднувати, розповіли на vogue.

З чим носити штани карго

Трейлові кросівки

Про військові чоботи у поєднанні зі штанами карго варто забути. Краще поєднати їх із трейловими кросівками. Вони ідеально пасують до цих штанів. Доповнити такий лук можна білою майкою, сорочкою в смужку та джинсовою курткою.

Фото: vogue

Кросівки на платформі

Такий образ має стильний та "легкий" вигляд. По-особливому гарний вигляд матимете, якщо вдягнете жовту блузу. Поєднання цих кольорів — абсолютний фаворит весни 2024.

Фото: vogue

Кросівки на трековій підошві

Поєднання злегка потертих штанів карго з білими кросівками виглядає круто, просто і стильно водночас. Ваш образ матиме невимушений вигляд.

Фото: vogue

Яскраві кросівки

Щоб додати кольору у свій образ, поєднайте світлі джинси карго з кросівками яскравого кольору. Завершити образ допоможуть топ-бандо та блейзер у тонку смужку.

Фото: vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити трикотажний жилет цієї весни. Будете іконою стилю, якщо правильно поєднаєте цей тренд.