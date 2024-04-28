С чем скомбинировать лоферы весной 2024 года: самые трендовые идеи стилизации (фото)

Эта обувь очень удобная и стильная

В этом году в тренде неизменная классика — лоферы. Поскольку в 2024 году в моде комфортная и практичная одежда и обувь, эти туфли занимают одно из первых мест среди трендов. Раньше мы рассказывали, как стилизовать трикотажный жилет, а теперь делимся, с чем носить лоферы.

Лоферы – это удобная обувь из кожи, экокожи или замши. Некоторые модели украшают массивными элементами, а классические выполнены в основном в одном оттенке и без орнаментов. Как их стилизовать, рассказывает "Телеграф".

С чем носить лоферы весной 2024

С костюмом

Эти туфли можно сочетать с классическим пиджаком и брюками или выбрать джинсы свободного кроя. Так ваш лук будет выглядеть стильно и изысканно.

Фото: pinterest

С гольфами

В этом году в моду вошли длинные гольфы разных цветов. Если объединить их с лоферами, мини-платьем и массивным пиджаком, вы будете выглядеть стильно. Такая комбинация создает эффект "голых ног", визуально их удлиняет и делает стройнее.

Фото: pinterest

С длинной юбкой

Этот лук удобен и стильен одновременно. Юбка макси стала трендом этой весной. Обыграть такой лук можно топом, акцентной сумкой и массивным пиджаком.

Фото: pinterest

С джинсами

Для создания более обыденного образа для вечерних прогулок можно соединить лоферы с джинсами. Футболка оверсайз и солнцезащитные очки с широкой оправой идеально дополнят этот лук.

Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить балетки этой весной. Эти туфли на низком ходу прекрасно сочетаются в образах и поражают разнообразием моделей.