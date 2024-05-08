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Это пугает: четыре антитренда летнего маникюра, которым нужно говорить "нет" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Забудьте о неоновом маникюре летом 2024 года Новость обновлена 08 мая 2024, 20:50
Забудьте о неоновом маникюре летом 2024 года. Фото instagram.com

Они испортят ваш даже самый стильный образ

В мире нейл-индустрии модные тренды меняются с той же скоростью, что и в мире моды, и некоторые дизайны и техники уже утратили свою актуальность. В список антитрендов летнего маникюра в 2024 году вошли четыре устаревших дизайн.

Есть несколько трендов, которые, будучи популярными ранее, в новом сезоне выходят из моды. "Телеграф" рассказывает, чем их заменить, чтобы было актуально и стильно.

Маникюр с обильной лепниной и огромными стразами

Лучше обратить внимание на деликатный стемпинг.

Маникюр с обильной лепниной и огромными стразами
Фото: instagram.com

Металлическая втирка

Металлическая втирка на ногтях
Фото: instagram.com

Неоновый маникюр

Если вы предпочитаете яркий дизайн, обратите внимание на более приглушенные оттенки.

Неоновый маникюр
Фото: instagram.com

Цветная анималика

Хорошо смотрятся аккуратные звериные принты, линии и полосы, если их сочетать с умеренным однотонным маникюром.

Цветная анималика на ногтях
Фото: instagram.com

И завершает список "потрепанный" маникюр, сильно отросший гель-лак и отсутствие ухода. Что точно не стоит забывать, так это ухаживать за ногтями, кутикулой и своевременно посещать мастера маникюра.

Ранее мы писали о молочно-белом маникюре. Этот нежный тренд имеет разные стильные вариации.

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#Мода #Маникюр #Антитренды