Это пугает: четыре антитренда летнего маникюра, которым нужно говорить "нет" (фото)

Они испортят ваш даже самый стильный образ

В мире нейл-индустрии модные тренды меняются с той же скоростью, что и в мире моды, и некоторые дизайны и техники уже утратили свою актуальность. В список антитрендов летнего маникюра в 2024 году вошли четыре устаревших дизайн.

Есть несколько трендов, которые, будучи популярными ранее, в новом сезоне выходят из моды. "Телеграф" рассказывает, чем их заменить, чтобы было актуально и стильно.

Маникюр с обильной лепниной и огромными стразами

Лучше обратить внимание на деликатный стемпинг.

Металлическая втирка

Неоновый маникюр

Если вы предпочитаете яркий дизайн, обратите внимание на более приглушенные оттенки.

Цветная анималика

Хорошо смотрятся аккуратные звериные принты, линии и полосы, если их сочетать с умеренным однотонным маникюром.

И завершает список "потрепанный" маникюр, сильно отросший гель-лак и отсутствие ухода. Что точно не стоит забывать, так это ухаживать за ногтями, кутикулой и своевременно посещать мастера маникюра.

Ранее мы писали о молочно-белом маникюре. Этот нежный тренд имеет разные стильные вариации.