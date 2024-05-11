Трендовые вещи весна-лето 2024: что обязательно должно быть в вашем гардеробе (фото)
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Не откажите себе в мини с воланами и массивными украшениями
Начало каждого сезона означает появление новых модных тенденций. Мы уже исследовали многочисленные весенне-летние коллекции от разных брендов и определили стильные приемы, которые будут актуальны в течение следующих месяцев.
Украинский стилист Яна Платонова подготовила подборку вещей, которые являются горячими трендами весной и продолжат быть актуальными летом 2024 года. В этот список вошли 8 элементов гардероба.
Мини с воланами
Отличный вариант для летнего гардероба, в дополнение к украшению могут быть также и кружевные вставки.
Массивные серьги
Горячий тренд – это акцентные серьги, которые сделают особенными даже самые простые образы. Самые желанные варианты сейчас Khaite Julius Panel и Bottega Veneta Fin.
Прозрачная обувь
На этот раз не пластиковая, а из тонкой сетки. Самые популярные балетки, но могут быть мюли или даже лоферы.
Топы с воланами
Также очень актуальными будут удлиненные варианты топов, даже платья или туники.
Бермуды
Осторожно интегрируйте в свои гардеробы широкие бермуды до колен, а вот более классические варианты выше колен – отличный выбор.
Шапочки в технике кроше
Первые ассоциации – это бурные 20-е.
Платья с заниженной талией
Тоже эстетика 20-х, кстати. Все больше и больше таких платьев появляется у разных брендов.
Ветровки
Один из самых актуальных вариантов верхней одежды в этом и последующих сезонах.
Отметим, что в теплое время всегда возникает желание внедрять новые идеи и экспериментировать. Ранее стилист Алена Сагирова назвала 9 модных трендов лета 2024 года.