Трендовые вещи весна-лето 2024: что обязательно должно быть в вашем гардеробе (фото)

Не откажите себе в мини с воланами и массивными украшениями

Начало каждого сезона означает появление новых модных тенденций. Мы уже исследовали многочисленные весенне-летние коллекции от разных брендов и определили стильные приемы, которые будут актуальны в течение следующих месяцев.

Украинский стилист Яна Платонова подготовила подборку вещей, которые являются горячими трендами весной и продолжат быть актуальными летом 2024 года. В этот список вошли 8 элементов гардероба.

Мини с воланами

Отличный вариант для летнего гардероба, в дополнение к украшению могут быть также и кружевные вставки.

Массивные серьги

Горячий тренд – это акцентные серьги, которые сделают особенными даже самые простые образы. Самые желанные варианты сейчас Khaite Julius Panel и Bottega Veneta Fin.

Прозрачная обувь

На этот раз не пластиковая, а из тонкой сетки. Самые популярные балетки, но могут быть мюли или даже лоферы.

Топы с воланами

Также очень актуальными будут удлиненные варианты топов, даже платья или туники.

Бермуды

Осторожно интегрируйте в свои гардеробы широкие бермуды до колен, а вот более классические варианты выше колен – отличный выбор.

Шапочки в технике кроше

Первые ассоциации – это бурные 20-е.

Платья с заниженной талией

Тоже эстетика 20-х, кстати. Все больше и больше таких платьев появляется у разных брендов.

Ветровки

Один из самых актуальных вариантов верхней одежды в этом и последующих сезонах.

Отметим, что в теплое время всегда возникает желание внедрять новые идеи и экспериментировать. Ранее стилист Алена Сагирова назвала 9 модных трендов лета 2024 года.