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Трендовые вещи весна-лето 2024: что обязательно должно быть в вашем гардеробе (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Лето 2024 года представляет горячие модные тренды Новость обновлена 11 мая 2024, 08:11
Лето 2024 года представляет горячие модные тренды. Фото Freepik

Не откажите себе в мини с воланами и массивными украшениями

Начало каждого сезона означает появление новых модных тенденций. Мы уже исследовали многочисленные весенне-летние коллекции от разных брендов и определили стильные приемы, которые будут актуальны в течение следующих месяцев.

Украинский стилист Яна Платонова подготовила подборку вещей, которые являются горячими трендами весной и продолжат быть актуальными летом 2024 года. В этот список вошли 8 элементов гардероба.

Мини с воланами

Отличный вариант для летнего гардероба, в дополнение к украшению могут быть также и кружевные вставки.

мини юбка с воланами

Массивные серьги

Горячий тренд – это акцентные серьги, которые сделают особенными даже самые простые образы. Самые желанные варианты сейчас Khaite Julius Panel и Bottega Veneta Fin.

Массивные круглые серьги

Прозрачная обувь

На этот раз не пластиковая, а из тонкой сетки. Самые популярные балетки, но могут быть мюли или даже лоферы.

Прозрачная обувь

Топы с воланами

Также очень актуальными будут удлиненные варианты топов, даже платья или туники.

Топ с воланами

Бермуды

Осторожно интегрируйте в свои гардеробы широкие бермуды до колен, а вот более классические варианты выше колен – отличный выбор.

шорты бермуды

Шапочки в технике кроше

Первые ассоциации – это бурные 20-е.

шапочка кроше

Платья с заниженной талией

Тоже эстетика 20-х, кстати. Все больше и больше таких платьев появляется у разных брендов.

Платье с заниженной талией

Ветровки

Один из самых актуальных вариантов верхней одежды в этом и последующих сезонах.

ветровка

Отметим, что в теплое время всегда возникает желание внедрять новые идеи и экспериментировать. Ранее стилист Алена Сагирова назвала 9 модных трендов лета 2024 года.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды