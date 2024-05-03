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Любимые джинсы больше не в моде: три главных антитренда лета 2024 (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
В 2024 году забудьте про джинсы "мом" Новость обновлена 03 мая 2024, 08:10
В 2024 году забудьте про джинсы "мом". Фото dniprollc.com

Этих вещей не должно быть в вашем летнем гардеробе

В 2024 году мода представила свежие тренды, оттеснив на задний план вещи, которые еще недавно пользовались большой популярностью. К примеру, розовый цвет, ставший популярным благодаря фильму "Барби" с Марго Робби в главной роли, стал антитрендом летом 2024 года.

Множество весенне-летних коллекций модных брендов наметили основные направления, которые будут актуальны в ближайшие месяцы. И это точно не "пинк", джинсы "мом" и вязаные жилеты.

Джинсы "мом"

Эта модель джинсов была востребованной в течение длительного периода. Они искусно маскировали недостатки фигуры и выделяли ее достоинства. Однако сейчас их популярность утихла.

джинсы мом
Фото: dniprollc.com

Вязаный жилет

В текущем году жилетки утрачивают свою популярность. Однако если у вас в гардеробе остался этот предмет одежды, попробуйте придать ему стиль office siren, — когда женщины стремятся к строгому и профессиональному образу, умеют различать повседневный стиль от рабочего, но при этом не забывают подчеркнуть свою сексуальность и чувство стиля.

Вязаный жилет
Фото: pepita

Розовый цвет

В прошлом году розовый цвет был в тренде. Но в 2024 году он уступает место красному, который становится новым летним трендом.

розовый цвет в одежде девушки
Фото: lady.tochka.net

Отметим, что тренчи остаются актуальными даже в теплые сезоны. Ранее мы писали, какие тренчи можно носить весной 2024 года.

Теги:
#Мода #Джинсы #Розовый цвет #Антитренды