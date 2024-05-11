Трендові речі весна-літо 2024: що обов'язково має бути у вашому гардеробі (фото)
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Не відмовте собі в міні з воланами та масивних прикрасах
Початок кожного сезону означає появу нових модних тенденцій. Ми вже дослідили численні весняно-літні колекції від різних брендів і визначили стильні прийоми, які будуть актуальними протягом наступних місяців.
Український стиліст Яна Платонова підготувала добірку речей, які є гарячими трендами навесні та продовжать бути актуальними влітку 2024 року. В цей список увійшли 8 елементів гардероба.
Міні з воланами
Чудовий варіант для літнього гардероба, в доповненням до оздоби можуть бути також і мереживні вставки.
Масивні сережки
Гарячий тренд — це акцентні сережки, які зроблять особливими навіть найпростіші образи. Найбажаніші варіанти зараз Khaite Julius Panel i Bottega Veneta Fin.
Прозоре взуття
Цього разу не пластикове, а з тонкої сітки. Найпопулярніші балетки, але можуть бути також мюлі чи навіть лофери.
Топи з воланами
Також дуже актуальними будуть подовжені варіанти топів, навіть ніби сукні чи туніки.
Бермуди
Обережно інтегруйте у свої гардероби широкі бермуди до колін, а от більш класичні варіанти вище колін — чудовий вибір.
Шапочки в техніці кроше
Перші асоціації — це буремні 20-ті.
Сукні з заниженою талією
Теж естетика 20-х, до речі. Все більше і більше таких суконь з'являється у різних брендів.
Вітрівки
Один із найактуальніших варіантів верхнього одягу в цьому і наступних сезонах.
Зазначимо, що у теплу пору завжди виникає бажання впроваджувати нові ідеї та експериментувати. Раніше стиліст Альона Сагірова назвала 9 модних трендів літа 2024 року.