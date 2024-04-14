Тренды лета 2024: девять горячих новинок, которые будут носить все (фото)

Летом всегда хочется обновления и экспериментов

Просмотр трендовых вещей летнего сезона, которые совсем не обязательно покупать. Однако всегда полезно быть в курсе. Порой достаточно одной вещи, чтобы освежить гардероб и вдохнуть в него новую жизнь.

В летнее время всегда возникает желание внедрять новые идеи и экспериментировать. Умение выбирать свое среди богатства трендов становится ключевым в современном, быстром темпе жизни.

Лимонное платье или белая макси-юбка может стать тем же акцентом, который подарит новые эмоции и позволит посмотреть на свой гардероб с новой перспективы. Украинская стилистка Алена Сагирова выделила 9 горячих модных трендов, которые будут актуальны летом 2024 года.

Белая макси-юбка

Лимонное платье

Шорты-бермуды

Черно-белое платье

Минималистичное макси-платье без бретелек

Красные штаны

Ассиметричная рубашка

Мини-платье А-силуэта

Пасторальное платье

Детальнее "Телеграф" рассказывал о пасторальном черном платье на примере изысканного образа Селены Гомес. Американская знаменитость дополнила вечерний наряд туфлями на высоком каблуке с красной подошвой и лакированной сумочкой с золотистым металлом.