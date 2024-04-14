Тренды лета 2024: девять горячих новинок, которые будут носить все (фото)
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Летом всегда хочется обновления и экспериментов
Просмотр трендовых вещей летнего сезона, которые совсем не обязательно покупать. Однако всегда полезно быть в курсе. Порой достаточно одной вещи, чтобы освежить гардероб и вдохнуть в него новую жизнь.
В летнее время всегда возникает желание внедрять новые идеи и экспериментировать. Умение выбирать свое среди богатства трендов становится ключевым в современном, быстром темпе жизни.
Лимонное платье или белая макси-юбка может стать тем же акцентом, который подарит новые эмоции и позволит посмотреть на свой гардероб с новой перспективы. Украинская стилистка Алена Сагирова выделила 9 горячих модных трендов, которые будут актуальны летом 2024 года.
Белая макси-юбка
Лимонное платье
Шорты-бермуды
Черно-белое платье
Минималистичное макси-платье без бретелек
Красные штаны
Ассиметричная рубашка
Мини-платье А-силуэта
Пасторальное платье
Детальнее "Телеграф" рассказывал о пасторальном черном платье на примере изысканного образа Селены Гомес. Американская знаменитость дополнила вечерний наряд туфлями на высоком каблуке с красной подошвой и лакированной сумочкой с золотистым металлом.