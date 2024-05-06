Бандана с жемчугом и платок на бедрах: интересные стильные приемы в образе на лето (фото)

Эти приемчики легко освежат ваши обычные выходы в свет

Лето – это период ярких оттенков, горячих тенденций и неординарных экспериментов в стиле. Это время, когда вы можете играть с материалами и текстурами, ведь на модных подиумах дизайнеры продемонстрировали, что даже в одном образе можно сочетать разные стили.

О необычных, но трендовых стилистических навыках, которые можно реализовать летом 2024 года, рассказал украинский стилист Матвей Калугин. Есть 8 приёмов, которые нужно повторить в летний сезон.

БАНДАНА + ЖЕМЧУЖИНЫ НА ШЕЕ

Сочетание полярных стилей всегда работает круто! В меру романтично, но имеет в себе дерзкую нотку.

ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК НА КЕПКЕ

Пока на улице не очень жарко, но уже солнечно, такой приём вам точно пригодится! Сочетание достаточно экстравагантно, поэтому не стоит носить его под очень простые формулы лука. Дополните хотя бы одним акцентным цветом или силуэтом.

РУБАШКА НА ПОЯС, КОТОРАЯ ВПРАВЛЕНА В ШТАНЫ

Завязывание рубашки на поясе в узелок уже никого не удивляет, а такая интерпретация действительно интересна!

КОНТРАСТНОЕ БОДИ ПОД СЕТЕВНОЕ ПЛАТЬЕ

Прием для смелых, но когда как не в теплое время года выгуливать такие вещи?

СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ С РУБАШКОЙ В ПИЖАМНОМ СТИЛЕ

Берем рубашку от любимого комплекта в пижамном стиле и миксуем со спортивными брюками! Брюки должны быть широкими и без манжетов, напоминать брюки-палаццо. Также можно стилизовать в обратном направлении, то есть штаны в пижамном стиле + объемная олимпийка.

ПЛАТОК, ЗАВЯЗАННЫЙ НА БЕДРАХ БОКОМ

Привнося в образ асимметрию, можно интересно поиграть с пропорциями и даже визуально скорректировать определенные зоны фигуры.

"ТЮНИНГ" ОБУВИ

Добавляете разноцветные шнуровки, вешаете бусы, крепите броши, заколки, значки – полный полет фантазии.

НАСЛОЙКА МАССИВНЫХ БРАСЛЕТОВ

Несколько тонких, аккуратных браслетов на руке уже никого не удивляют и считаются почти базовым приемом. А вот массивных браслетов большинство до сих пор опасается, и зря! Наслоение массивных браслетов выглядит нетривиально, привлекает внимание и выведет даже образ с однотонным летним платьем на совсем другой уровень.

Отметим, что в теплое время всегда возникает желание внедрять новые идеи и экспериментировать. Ранее стилист Алена Сагирова назвала 9 модных трендов лета 2024 года.