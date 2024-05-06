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Бандана с жемчугом и платок на бедрах: интересные стильные приемы в образе на лето (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Бандана с жемчугом и платок на бедрах — стилизации, которые находятся в тренде летом 2024 года Новость обновлена 06 мая 2024, 08:42
Бандана с жемчугом и платок на бедрах — стилизации, которые находятся в тренде летом 2024 года. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти приемчики легко освежат ваши обычные выходы в свет

Лето – это период ярких оттенков, горячих тенденций и неординарных экспериментов в стиле. Это время, когда вы можете играть с материалами и текстурами, ведь на модных подиумах дизайнеры продемонстрировали, что даже в одном образе можно сочетать разные стили.

О необычных, но трендовых стилистических навыках, которые можно реализовать летом 2024 года, рассказал украинский стилист Матвей Калугин. Есть 8 приёмов, которые нужно повторить в летний сезон.

БАНДАНА + ЖЕМЧУЖИНЫ НА ШЕЕ

Сочетание полярных стилей всегда работает круто! В меру романтично, но имеет в себе дерзкую нотку.

БАНДАНА ЖЕМЧУЖИНЫ НА ШЕЕ

ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК НА КЕПКЕ

Пока на улице не очень жарко, но уже солнечно, такой приём вам точно пригодится! Сочетание достаточно экстравагантно, поэтому не стоит носить его под очень простые формулы лука. Дополните хотя бы одним акцентным цветом или силуэтом.

Шелковый платок на кепке

РУБАШКА НА ПОЯС, КОТОРАЯ ВПРАВЛЕНА В ШТАНЫ

Завязывание рубашки на поясе в узелок уже никого не удивляет, а такая интерпретация действительно интересна!

Рубашка на пояс, которая вправлена в штаны

КОНТРАСТНОЕ БОДИ ПОД СЕТЕВНОЕ ПЛАТЬЕ

Прием для смелых, но когда как не в теплое время года выгуливать такие вещи?

КОНТРАСТНОЕ БОДИ ПОД СЕТЕВНОЕ ПЛАТЬЕ

СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ С РУБАШКОЙ В ПИЖАМНОМ СТИЛЕ

Берем рубашку от любимого комплекта в пижамном стиле и миксуем со спортивными брюками! Брюки должны быть широкими и без манжетов, напоминать брюки-палаццо. Также можно стилизовать в обратном направлении, то есть штаны в пижамном стиле + объемная олимпийка.

СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ С РУБАШКОЙ В ПИЖАМНОМ СТИЛЕ

ПЛАТОК, ЗАВЯЗАННЫЙ НА БЕДРАХ БОКОМ

Привнося в образ асимметрию, можно интересно поиграть с пропорциями и даже визуально скорректировать определенные зоны фигуры.

ПЛАТОК, ЗАВЯЗАННЫЙ НА БЕДРАХ БОКОМ

"ТЮНИНГ" ОБУВИ

Добавляете разноцветные шнуровки, вешаете бусы, крепите броши, заколки, значки – полный полет фантазии.

кроссовки

НАСЛОЙКА МАССИВНЫХ БРАСЛЕТОВ

Несколько тонких, аккуратных браслетов на руке уже никого не удивляют и считаются почти базовым приемом. А вот массивных браслетов большинство до сих пор опасается, и зря! Наслоение массивных браслетов выглядит нетривиально, привлекает внимание и выведет даже образ с однотонным летним платьем на совсем другой уровень.

НАСЛОЙКА МАССИВНЫХ БРАСЛЕТОВ

Отметим, что в теплое время всегда возникает желание внедрять новые идеи и экспериментировать. Ранее стилист Алена Сагирова назвала 9 модных трендов лета 2024 года.

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#Мода #Стиль #Стильные образы #Модные образы