Брюки-палаццо – тренд 2024: с чем их удачно стилизовать (фото)

Такая вещь идеально дополнит ваш лук

Универсальным элементом гардероба в 2024 году станут штаны-палаццо. Это практичная вещь, которые просто комбинировать с разными верхами. К тому же подходят под любой тип фигуры. Впрочем, в этом году в моде не только палаццо, но и некоторые виды брюк.

Самыми актуальными моделями на весну и лето будут асимметричные варианты, традиционные с пуговицами или даже вязаные, сообщает Vogue. Существует четыре ультратрендовых комбинации, которые вам понравятся.

Кожаные палаццо + топ в стиле бохо

Попытайтесь соединить кожаные палаццо свободного кроя с узким приталенным топом в стиле бохо. Такую комбинацию показали дизайнеры модных домов. Смотрится это очень стильно и элегантно. Эта игра фактур точно привлечет внимание.

Палаццо + асимметричная блуза

В летнем сезоне всем нам хочется легкости и свободы. Именно одежда может подарить эти ощущения, поэтому идеально выбрать легкие широкие брюки. А удачно стилизовать их можно с белой рубашкой оверсайз. Особенно если произвести комбинацию total-white. Изысканный вид вам гарантирован.

Палаццо + кроп-топ

Если вам хочется более романтичного образа, тогда палаццо следует соединить с топом в горошек. Такой принт вернулся в моду и не бойтесь его одевать. На прогулке, отдыхе или свидании будете чувствовать себя на все сто в таком наряде.

Палаццо + полупрозрачная блуза

Для сбора вечернего лука можно немного поэкспериментировать и выбрать более смелый фасон. Обратите внимание на полупрозрачные палаццо и полупрозрачную блузу в черном оттенке. Такой микс делает образ соблазнительным и стильным.

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