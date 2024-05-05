Вьетнамки — главный тренд лета 2024: к какой одежде эта обувь подойдет идеально

Такую пару обуви однозначно захочется приобрести

Каждый сезон модные дизайнеры выделяют главные тренды в одежде и обуви. Так, актуальной весной 2024 года считаются лоферы – удобная обувь из экокожи. Мода на удобство и практичность прочно укореняется и распространится также на лето.

Распространено мнение, что вьетнамки носят только на пляж, пишет ELLE. Эта обувь является универсальной, если ее правильно стилизовать. Поэтому его можно выбирать не только на отдых, но и на прогулки по городу и даже в офис.

В частности, дизайнеры сделали акцент на классических черных моделях вьетнамок на плоской подошве. Есть интересные варианты с переплетенными ремешками, декорированными веревками и камешками.

Вьетнамки уместно носить с легкой одеждой, которую носят на пляж, таких как купальники, накидки, плетеные платья, футболки, майки, шорты.

Однако это еще не все. В этом сезоне модели продемонстрировали сочетание вьетнамок с брючными костюмами, элегантными юбками и даже спортивными вещами.

Так что можете смело покупать вьетнамки на лето и не волноваться. Вы точно найдете, с чем их удачно сочетать и будете максимально в тренде.

Недавно "Телеграф" рассказывал о модной обуви 2024 года — kitten heels. Это туфли на низком каблуке, которые выглядят очень элегантно и стильно.