Самые модные брюки этим летом: 4 актуальных варианта (фото)

Такие вещи будут на пике популярности этого сезона

Лето – не за горами, поэтому модницы уже активно интересуются, какие тренды будут в этом сезоне. Среди них – легкие костюмы, белые лаконичные платья и даже вьетнамки. Не обойдется и без удобных и практичных штанов.

Брюки являются универсальным элементом гардероба, который можно совмещать со многими другими вещами, пишет Vogue. Следует присмотреться к наиболее стильным вариантам лета 2024 года.

Льняные

Такие брюки выглядят мегатрендово и актуально. К тому же они подходят всем, просто нужно выбрать удачную модель. В этом сезоне считаются актуальными льняные брюки прямого кроя. Это база, которая еще долго не выйдет из моды.

Пижамные

Одежда такого типа остается в трендах уже не первый сезон. Это хорошая идея, как разнообразить ваш гардероб, если у вас уже достаточно универсальных вещей. Пижамные брюки сделают образ комфортным и расслабленным. Особенно трендовыми будут луки в один оттенок.

Классические

Модные эксперты рассказывают, что широкие классические штаны – это идеальный вариант на лето 2024 года. Они прекрасно подойдут для официально-делового стиля, если вам нужно ходить в офис. Такие штаны всегда смотрятся дорого и элегантно. Оптимально сочетать их с укороченными рубашками, топами и футболками. Выбирайте спокойные оттенки — белый, черный, коричневый, и будете выглядеть очень изысканно.

Бермуды

Несомненный тренд лета 2024 – широкие шорты, длиной до колена, которые называют бермудами. Стильными считаются разные модели: спортивные, классические, карго и из льна. Их дополняют футболками, рубашками, свитшотами и майками.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи стали антитрендами на лето 2024 года. Проверьте, носите ли вы что-нибудь из этого перечня.