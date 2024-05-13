Штани-палаццо — тренд 2024: з чим їх вдало стилізувати (фото)

Така річ ідеально доповнить ваш лук

Універсальним елементом гардеробу у 2024 році стануть штани-палаццо. Це практична річ, які просто комбінувати з різними верхами. До того ж пасують під будь-який тип фігури. Утім, цього року в моді не лише палаццо, а ще деякі види штанів.

Найактуальнішими моделями на весну та літо будуть асиметричні варіанти, традиційні з ґудзиками або ж навіть в’язані, повідомляє Vogue. Існує чотири ультратрендові комбінації, які вам сподобаються.

Шкіряні палаццо + топ в стилі бохо

Спробуйте поєднати шкіряні палаццо вільного крою з вузьким приталеним топом у стилі бохо. Таку комбінацію показали дизайнери модних будинків. Виглядає це дуже стильно та елегантно. Ця гра фактур точно приверне увагу.

Палаццо + асиметрична блуза

У літньому сезоні всім нам хочеться легкості та свободи. Саме одяг може подарувати ці відчуття, тому ідеально обрати легкі широкі штани. А вдало стилізувати їх можна з білою сорочкою оверсайз. Особливо якщо зробити комбінацію total-white. Вишуканий вигляд вам гарантовано.

Палаццо + кроп-топ

Якщо вам хочеться більш романтичного образу, тоді палаццо слід поєднати з топом у горошок. Такий принт повернувся у моду, тож не бійтеся його одягати. На прогулянці, відпочинку або побаченні почуватимете себе на всі сто у такому вбранні.

Палаццо + напівпрозора блуза

Для збору вечірнього луку можна трохи поекспериментувати й обрати сміливіший фасон. Зверніть увагу на напівпрозорі палаццо та напівпрозору блузу у чорному відтінку. Такий мікс робить образ спокусливим і водночас стильним.

Раніше "Телеграф" розповідав, які п’ять речей мають бути у вас на літо 2024 року. Це базові речі білих відтінків, які підійдуть будь-кому.