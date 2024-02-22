Большое солнечное пятно можно увидеть с Земли: ученые дали прогноз по магнитным бурям

Астросиноптики обновили график штормов

Некоторое время Солнце не посылало выбросы корональной массы (СМЕ) на Землю, однако большое пятно AR3590 решило напомнить о своем существовании. Астросиноптики говорят, что оно настолько велико, что его можно увидеть через очки для затемнения.

Как говорят ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, солнечное пятно AR3590 так же опасно, как и выглядит. Вчера, 21 февраля, активная область вызвала мощную солнечную вспышку класса X1.8 с коротковолновым затмением над западной частью США и Тихим океаном.

По их словам, взрыв не причинил СМЕ, однако ученые будут проверять данные коронографа SOHO на наличие признаков грозового облака.

"Это может быть первой из многих вспышек от AR3590. Пятно имеет нестабильное магнитное поле "бета-гамма-дельта", которое содержит энергию для нескольких взрывов класса X ", — объясняют астросиноптики.

Магнитные бури в течение 22-29 февраля

По данным сайта Meteoagent, на графике штормов до конца этого месяца не предусмотрено каких-либо колебаний желтого или красного уровней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода 22-25 февраля в пяти городах Украины — Харькове, Днепре, Киеве, Одессе и Львове.