Велику сонячну пляму можна побачити зі Землі: вчені дали прогноз щодо магнітних бур

Астросиноптики оновили графік штормів

Деякий час Сонце не посилало викидів корональної маси (СМЕ) на Землю, однак велика пляма AR3590 вирішила нагадати про своє існування. Астросиноптики кажуть, що вона настільки велика, що її можна побачити через окуляри для затемнення.

Як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, сонячна пляма AR3590 така ж небезпечна, як і виглядає. Вчора, 21 лютого, активна область викликала потужний сонячний спалах класу X1.8 із короткохвильовим радіозатьмаренням над західною частиною США та Тихим океаном.

За їх словами вибух не причинив СМЕ, однак вчені будуть перевіряти дані коронографа SOHO на наявність ознак грозової хмари.

"Це може бути перший з багатьох спалахів від AR3590. Пляма має нестабільне магнітне поле "бета-гамма-дельта", яке містить енергію для кількох вибухів класу X", — пояснюють астросиноптики.

Магнітні бурі протягом 22-29 лютого

За даними сайту Meteoagent, на графіку штормів до кінця цього місяця не передбачено будь-яких коливань жовтого або червоного рівнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода 22-25 лютого у п'яти містах України — Харкові, Дніпрі, Києві, Одесі та Львові.