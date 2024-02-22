Такой мог владеть Иисус: в Иерусалиме нашли каменную шкатулку возрастом 2 тыс. лет (фото)

Ее главными особенностями является то, что она имеет 9 отделений и достаточно прочна

В столице Израиля Иерусалиме была обнаружена уникальная находка. Ею стала загадочная каменная шкатулка в возрасте около 2 тысяч лет.

Как сообщает IflScience, эта шкатулка была обнаружена во время раскопок на территории Национального парка "Иерусалимские стены". Ее размер составляет от 30 до 30 сантиметров и имеет девять отделений, являясь при этом достаточно прочной.

Шкатулке старше 2 тысяч лет

Ее функция точно не известна, но вполне возможно, что она использовалась для демонстрации товаров, выставленных на продажу. Дело в том, что она был найден среди других обычных предметов рынка, таких как керамика, монеты и кухонные принадлежности, что указывает на коммерческую деятельность, процветавшую вдоль Паломнической дороги.

Каменные сосуды сочли менее восприимчивыми к загрязнению, поэтому материал выбран вообще не случайно. Как следствие это делало их пригодными для многократного использования в течение длительного времени. Что действительно отличает этот артефакт, так это его прекрасное состояние сохранения, ведь он единственный полный экземпляр такого рода, известный науке.

Уникальность также заключается не только в ее форме, но и в богатом историческом контексте, который она придает. Паломническая дорога, соединявшая Силоамский бассейн с Храмовой горой, служила главной магистралью города два тысячелетия назад, что делает эту шкатулку выразительной реликвией прошлого Иерусалима. Так что, не исключено, что этой шкатулкой мог владеть Иисус Христос, который согласно Библейской истории, жил около 2000 лет назад.

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