Такою міг володіти Ісус: в Єрусалимі знайшли кам'яну скриньку віком 2 тис. років (фото)

Її головними особливостями є те, що вона має 9 відділень та є досить міцною

У столиці Ізраїлю Єрусалимі була виявлена унікальна знахідка. Нею стала загадкова кам'яна скринька віком близько 2 тисяч років.

Як повідомляє IflScience, цю скриньку було виявлено під час розкопок на території Національного парку "Єрусалимські стіни". Її розмір становить від 30 до 30 сантиметрів та вона має дев'ять відділень і є до того ж досить міцною.

Скринька віком понад 2 тисячі років

Його функція точно невідома, але цілком можливо, що він використовувався для демонстрації товарів, виставлених на продаж. Справа в тому, що він був знайдений серед інших звичайних предметів ринку, таких як кераміка, монети та кухонне приладдя, що вказує на комерційну діяльність, яка процвітала вздовж Паломницької дороги.

Кам'яні посудини вважали менш сприйнятливими до забруднення, тому матеріал обраний взагалі не випадково. Як наслідок, це робило їх придатними для багаторазового використання протягом тривалого часу. Що дійсно вирізняє цей артефакт, так це його чудовий стан збереження, адже він є єдиним повним екземпляром такого роду, відомим науці.

Унікальність також полягає не лише в його формі, але й у багатому історичному контексті, який він надає. Паломницька дорога, що з'єднувала Силоамський басейн з Храмовою горою, слугувала головною магістраллю міста два тисячоліття тому, що робить цю скриньку виразною реліквією минулого Єрусалиму. Тож, загалом не виключено, що цією скринькою міг володіти Ісус Христос, який згідно з Біблейською історією, жив близько 2000 років тому.

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