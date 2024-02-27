Все нужное будет прямо под ногами: ученые нашли материал для строительства первой базы на Марсе

Новый метод получения строительных материалов очень простой и дешевый

Марс уже давно привлекает человечество не только как объект исследований и потенциальной колонизации, но и как источник полезных ресурсов. При том, как оказалось, найти их можно прямо на поверхности.

Как информирует New Scientist, сам грунт красной планеты настолько обогащен полезными минералами, что все необходимое для производства строительных материалов можно найти прямо на поверхности

Отмечается, что исследователи Китайской академии наук воспроизвели в лабораторных условиях порошок, который является аналогичным по составу марсианской пыли и нагрели его до 1500 градусов.

Поскольку местный грунт состоит в основном из кремнезема, оксидов алюминия, железа и кальция, то полученная стеклоподобная масса после застывания оказалась весьма прочной.

После этого ученые еще раз нагрели вещество до 1250 градусов и вытянули его в волокна толщиной от 9,7 до 13,9 микрометра.

При проверке на прочность оказалось, что полученные нити могут выдержать 1320 мегапаскалей при растягивании. Это сопоставимо со сталью.

Ученые резюмируют, что подобные нити можно использовать для создания арматуры при строительстве первой базы на Марсе. Для людей это будет большим плюсом, поскольку им не придется тащить тяжелые стройматериалы из Земли и не тратить много сил на добычу необходимых ресурсов на месте.

Как сообщалось ранее, ученые установили, что на Марсе в далеком прошлом происходили активные тектонические процессы. Это в добавку к наличию воды могло некогда создать отличные условия для зарождения жизни.