Солнечная активность выросла: какова сила магнитной бури на Земле

Астросиноптики предостерегают об ударе со светила

Большое солнечное пятно AR3590 пока утихло и не создает выбросы корональной массы (СМЕ). Однако ученые заметили новое, которое в эти выходные может привести к повышению солнечной активности и магнитных бурь на Земле.

Гелиосейсмические изображения обратной стороны светила показывают большое пятно в южном полушарии планеты. Об этом сообщают специалисты сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Этими выходными оно повернется лицом к Земле, что, вероятно, приведет к росту солнечной активности", – объясняют на сайте.

Магнитные бури на Земле в течение 28 февраля-3 марта

Согласно графику, обновленному на сайте Meteoagent, можно узнать, что светило в конце этого месяца и части первой декады марта почти не будет влиять на магнитное поле нашей планеты.

Однако 28 февраля держится слабый геомагнитный шторм в 5 баллов, который уже на следующий день снизится до "зеленого" уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в некоторых регионах Украины прогнозируется до 18 градусов тепла. Синоптики поделились прогнозом на конец февраля и начало марта.