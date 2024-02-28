Солнечная активность выросла: какова сила магнитной бури на Земле
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Астросиноптики предостерегают об ударе со светила
Большое солнечное пятно AR3590 пока утихло и не создает выбросы корональной массы (СМЕ). Однако ученые заметили новое, которое в эти выходные может привести к повышению солнечной активности и магнитных бурь на Земле.
Гелиосейсмические изображения обратной стороны светила показывают большое пятно в южном полушарии планеты. Об этом сообщают специалисты сайта исследования космической погоды Spaceweather.
"Этими выходными оно повернется лицом к Земле, что, вероятно, приведет к росту солнечной активности", – объясняют на сайте.
Магнитные бури на Земле в течение 28 февраля-3 марта
Согласно графику, обновленному на сайте Meteoagent, можно узнать, что светило в конце этого месяца и части первой декады марта почти не будет влиять на магнитное поле нашей планеты.
Однако 28 февраля держится слабый геомагнитный шторм в 5 баллов, который уже на следующий день снизится до "зеленого" уровня.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в некоторых регионах Украины прогнозируется до 18 градусов тепла. Синоптики поделились прогнозом на конец февраля и начало марта.