С изображением дракона: украинские ученые показали золотой наряд юного скифа, который раскопали более 50 лет назад

Его украшали 99 пластинок квадратной формы двух типов.

В Национальном музее истории Украины показали наряд юного скифа. Отмечается, что он был найден во время раскопок 1972 года.

Как говорится на странице "Скарбниця Національного музею історії України" в Facebook, Ингульская экспедиция Института археологии АН Украины, которой руководила Олимпиада Шапошникова , в 1972 году провела раскопки курганов неподалеку от села Пески Николаевской области. Местные жители называли это место "Три Могилы", потому что далеко в степи виднелись три больших кургана, расположенные на плато левого берега реки Ингул.

Так, в одном из этих трех курганов, когда-то высотой до 4 метров, археологи исследовали две гробницы скифских вельможных воинов. Центральное захоронение было полностью ограблено еще в древности, а боковое, построенное уже в последние десятилетия 4 века до н.э., полностью уцелело.

Одному из этих воинов было 15-16 лет и был он похоронен в торжественном наряде, обшитом золотыми аппликациями, на шее – золотая гривна с изображением головы грифона на концах, на правой руке – серебряный браслет, на ногах – серебряные поножи и пояс, украшенный золотыми пластинками, которых было 99 штук квадратной формы двух типов – с изображениями драконов (75) и растительного мотива (24).

Пластинки на поясе юного скифа с изображением драконов

Дракон на пластинках воспроизведен с разинутой зубастой пастью, под которой свисает "петуха" бородка, большим круглым глазом, торчащим ухом, гребнем на шее, лапами в позиции шага (одна лапа приподнята, на другой он стоит), двумя серповидными крыльями и гладким змеиным туловищем и хвостом, закрученным в кольцо. С наружной стороны хвоста изображена змея с чешуйчатым туловищем и плоской головой. Изображения таких существ, совершенно не известных греческой традиции, происходят и из других скифских курганов 4 века до н.э.

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