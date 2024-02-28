Сонячна активність виросла: яка сила магнітної бурі на Землі

Астросиноптики застерігають про удар зі світила

Велика сонячна пляма AR3590 поки затихла та не створює викиди корональної маси (СМЕ). Однак вчені помітили нову, яка цими вихідними може призвести до підвищення сонячної активності та магнітних бур на Землі.

Геліосейсмічні зображення зворотного боку світила показують велику пляму в південній півкулі планети. Про це повідомляють фахівці з сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Цими вихідними вона повернеться обличчям до Землі, що, ймовірно, призведе до зростання сонячної активності", — пояснюють на сайті.

Магнітні бурі на Землі протягом 28 лютого-3 березня

Згідно з графіком, який був оновлений на сайті Meteoagent, можна дізнатись, що світило в кінці цього місяця та частини першої декади березня майже не впливатиме на магнітне поле нашої планети.

Однак 28 лютого тримається слабкий геомагнітний шторм 5 балів, який вже наступного дня знизиться до "зеленого" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких регіонах Україні прогнозується до 18 градусів тепла. Синоптики поділились прогнозом на кінець лютого та на початок березня.