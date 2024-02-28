Ученые обнаружили самую большую ископаемую клешню краба в возрасте почти 9 млн лет (фото)

Сам краб может весить около 12 кг

Ученые обнаружили довольно интересный экспонат. Им оказалась клешня краба в возрасте почти 9 млн лет.

Что известно о новообнаруженной клешне краба

Как сообщает IFLScience, эта клешня является самой большой в мире. Ученые предполагают, что этот вид может быть предком современного гигантского южного краба, весящего более 12 килограммов.

Древние вымершие экземпляры крабов были обнаружены на пляже Уайтоэто на Северном острове Новой Зеландии и датируется верхним миоценом (примерно 8,8 миллиона лет назад). Окаменелости сохраняются особенно хорошо, когда осадки в виде грязи или вулканического пепла покрывают их до того, как экосистема разложения сможет покончить с мертвыми животными, и эти крабы не являются исключением.

Будучи погребенными в отложениях, включая вулканический материал, они отлично сохранились, и это большой плюс для академического потенциала окаменелостей. Эти крабы жили глубоко в океане.

Самая крупная клешня краба

Ученые назвали новый вид Pseudocarcinus karlraubenheimeri в честь пожертвовавшего образец Карла Раубенхаймера. Находка указывает на эволюционный тренд к гигантизму среди крабов. Возможно, ответ кроется в растущем количестве моллюсков в их диете.

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