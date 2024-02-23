Ей 240 млн лет: ученые обнаружили странную рептилию, сохранившуюся в целостном состоянии (фото)

Ее длина достигает около 5 метров.

Ученые обнаружили довольно необычную водную рептилию. Эта находка в длину составляет пять метров.

По информации BBC, это существо жлило около 240 млн лет назад и его стали называть "драконом" — все из-за длинной шеи. В целом этот вид был впервые идентифицирован в 2003 году. Это поразительное новое ископаемое позволило ученым увидеть полную анатомию этого доисторического зверя.

Доктор Ник Фрейзер из Национальных музеев Шотландии, входивший в изучавшую окаменелость международной команды, сказал, что впервые ученым удалось увидеть ее полностью. Он описал его как "очень странное животное". Ученый добавил, что у него были конечности, похожие на ласты, а шея длиннее, чем тело и хвост вместе взятые.

Рептилия в возрасте 240 млн лет

Исследователь предположил, что длинная и гибкая шея с 32 отдельными позвонками могла дать преимущество во время охоты, позволив искать пищу в ущельях под водой. Ископаемое было обнаружено в древних отложениях известняка на юге Китая.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые обнаружили останки подростка, которые пролежали под землей более 2 тысяч лет. Было установлено, что это остатки парня в возрасте от 13 до 17 лет к моменту смерти.