Учені виявили найбільшу викопну клешню краба віком майже 9 млн років (фото)

Сам краб може важити близько 12 кілограмів

Учені знайшли досить цікавий експонат. Ним виявилася клешня краба віком майже 9 млн років.

Що відомо про нововиявлену клешю краба

Як повідомляє IFLScience, ця клешня є найбільшою в світі. Науковці припускають, що цей вид може бути предком сучасного гігантського південного краба, який може важити понад 12 кілограмів.

Стародавні вимерлі екземпляри крабів були виявлені на пляжі Вайтоето на Північному острові Нової Зеландії і датується верхнім міоценом (приблизно 8,8 мільйона років тому). Скам'янілості зберігаються особливо добре, коли опади у вигляді бруду або вулканічного попелу покривають їх до того, як екосистема розкладання зможе покінчити з мертвими тваринами, і ці краби не є винятком.

Будучи похованими у відкладах, включаючи вулканічний матеріал, вони чудово збереглися, і це великий плюс для академічного потенціалу скам'янілостей. Зазначається, що ці краби жили глибоко в океані.

Найбільша клешня краба

Вчені назвали новий вид Pseudocarcinus karlraubenheimeri на честь Карла Раубенхаймера, який пожертвував зразок. Знахідка вказує на еволюційний тренд до гігантизму серед крабів. Можливо, відповідь криється у зростаючій кількості молюсків у їхній дієті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Литві знайшли таємничу свинцеву табличку XIII-XIV століть із дивним гравіюванням. Її розмір у довжину 19 сантиметрів, ширину — 4 сантиметри, а у товщину — майже півсантиметра.