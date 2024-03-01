Археологи нашли в пещере остатки села бронзового века: там могло жить легендарное существо (фото)
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Ученые были ошеломлены находкой
Итальянские, французские и британские ученые обнаружили остатки деревни бронзовой эпохи в пещере Пертоза в Италии. Для исследователей эта находка оказалась очень драгоценной, ведь здесь могло жить легендарное существо.
Что уникального в этой находке
О соответствующем открытии сообщает Morgenpost. Отмечается, что находка подразумевает сотни вбитых вертикально свайных лент, которые могут указывать на существование поселка бронзовой эпохи (1450-1200 до н.э.).
Ученые связали эту пещеру с мифом о циклопе Полифеме, с которым встретился Одиссей. Как сказала руководитель отдела охраны достопримечательностей в Салерно Рафаэлла Бонаудо, спальные дома датируются бронзовым временем, периодом, напоминающим пути вдоль Средиземного моря, моряков и места, которые посетил Одиссей во время своего путешествия по Средиземному морю.
Археологи удивляются свайным домам на юге Италии. Исследователи не подозревали о доисторических свайных жилищах в Пертозе. Говорят, что свайные жилища обычно строили в непосредственной близости от озер, преимущественно на севере Италии, особенно у озера Гарда. Однако на юге Италии они являются абсолютной редкостью.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львовской области нашли остатки уникального святилища. Так, археологи обнаружили фундамент древней постройки.