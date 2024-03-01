Археологи нашли в пещере остатки села бронзового века: там могло жить легендарное существо (фото)

Ученые были ошеломлены находкой

Итальянские, французские и британские ученые обнаружили остатки деревни бронзовой эпохи в пещере Пертоза в Италии. Для исследователей эта находка оказалась очень драгоценной, ведь здесь могло жить легендарное существо.

Что уникального в этой находке

О соответствующем открытии сообщает Morgenpost. Отмечается, что находка подразумевает сотни вбитых вертикально свайных лент, которые могут указывать на существование поселка бронзовой эпохи (1450-1200 до н.э.).

Поселок в пещере

Ученые связали эту пещеру с мифом о циклопе Полифеме, с которым встретился Одиссей. Как сказала руководитель отдела охраны достопримечательностей в Салерно Рафаэлла Бонаудо, спальные дома датируются бронзовым временем, периодом, напоминающим пути вдоль Средиземного моря, моряков и места, которые посетил Одиссей во время своего путешествия по Средиземному морю.

Археологи удивляются свайным домам на юге Италии. Исследователи не подозревали о доисторических свайных жилищах в Пертозе. Говорят, что свайные жилища обычно строили в непосредственной близости от озер, преимущественно на севере Италии, особенно у озера Гарда. Однако на юге Италии они являются абсолютной редкостью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львовской области нашли остатки уникального святилища. Так, археологи обнаружили фундамент древней постройки.