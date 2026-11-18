Привычные бытовые дела влияют на влажность, а обустройство комнаты – на прогревание стекла

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Окна "плачут", когда водяной пар из комнатного воздуха оседает на холодном стекле. Влаги добавляют повседневные дела и даже дыхание, а шторы и подоконники способны мешать обогреву окна.

"Телеграф" рассказывает, какие вещи и действия в помещении усиливают образование конденсата на окнах. "Запотевание" стекла зависит от влажности воздуха и температуры его поверхности. При слабой вентиляции бытовая влага накапливается, а помехи на пути тепла от батареи создают у окна более холодную зону.

Растения на подоконнике и длинные шторы

1. Комнатные растения. Вода, которой поливают вазоны, частично улетучивается из почвы и остается в помещении. При исправной вентиляции и достаточном отоплении это помогает поддерживать комфортную влажность. Однако осенью, когда батареи еще холодны или греют слабо, дополнительная влага способствует запотеванию. Об этом обращает внимание старший преподаватель кафедры робототехники, электроэнергетики и автоматизации имени профессора Б. Б. Самотокина Государственного университета "Житомирская политехника" Александр Покляченко.

"Если система отопления и вентиляции работают корректно, эта влага даже помогает создавать комфортный уровень в помещении зимой, однако осенью или когда отопление работает слабо, эта влага может приводить к образованию конденсата на окнах", — пояснил специалист.

2. Плотные длинные шторы и широкий подоконник. Они оказывают влияние на температуру стекла: перекрывают поток теплого воздуха от радиатора. За закрытой шторой окно остается более холодным, поэтому на нем легче образуются капли. В такой ситуации помогает свободный доступ тепла к стеклу: штору отодвигают, а для широкого подоконника предусматривают решетки вентиляции.

Кастрюли без крышек и газовая плита

3. Испарения во время готовки. Кипение воды в открытой кастрюле – постоянный источник пара, попадающего в кухонный воздух. Если вытяжка не работает, а прилива свежего воздуха нет, влага задерживается в квартире. Александр Покляченко советует во время приготовления пищи включать кухонную вытяжку и обеспечивать приток воздуха через микропроветривание.

Во время приготовления вытяжке требуется приток свежего воздуха, чтобы выводить влагу из кухни.

4. Само горение газа. На кухне с газовой плитой влага поступает не только из посуды. Водяной пар также является продуктом горения метана. Поэтому даже без большой кастрюли кипятка зажженная конфорка добавляет влагу в воздух. По словам преподавателя, пару и продукты горения следует выводить из помещения во время работы плиты.

Ночь в спальне, сушка вещей и недавний ремонт

5. Дыхание жителей. Человек выделяет водяной пар во время дыхания – это один из бытовых источников влаги. В спальне с герметично закрытыми окнами и недостаточным воздухообменом она скапливается в течение ночи. Именно поэтому для оценки вентиляции Александр Покляченко рекомендует следить за показателями температуры и влажности, когда в комнате спят люди.

6. Белье на сушилке. Вода из выстиранной одежды не исчезает: во время высыхания она переходит в атмосферу комнаты. Без должной вентиляции это повышает относительную влажность. Сушилка в спальне или детской создает дополнительную нагрузку на воздухообмен, даже если вещи уже не кажутся слишком мокрыми. В материалах рекомендуют не сушить белье в жилых комнатах без отвода воды.

7. Влага после ремонта. Штукатурные смеси и клей для обоев готовят с водой, которая должна испариться. В новостройках к ней прилагается влага из конструкций стен и перекрытий. Если помещение плохо проветривается или не отапливается, высыхание затягивается, а конденсат усиливается. Поэтому после отделочных работ квартире требуется просушка – проветриванием или осушителем воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как опытные хозяйки используют соль, чтобы окна не "плакали". Конденсат на окнах можно легко избавиться.