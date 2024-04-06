Ученые создали эмбрион мыши с шестью ногами: он может помочь в борьбе с раком

Ученые ожидают, что это открытие сильно поможет в будущем

Во время экспериментов с редактированием ДНК группа ученых случайным образом вырастила эмбриону мыши еще одну пару конечностей. Неожиданная "модификация" хоть и бесполезна сама по себе, но может помочь людям понять как лечить ряд болезней.

Авторами исследования является команда из Научного института Гюльбенкяна в Оэйрасе (Португалия). Их исследование обнародовано в журнале Nature Communications.

Отмечается, что ученые в рамках исследования отключили "рецептор бета-трансформирующего фактора роста I" или проще говоря белок, под названием Tgfbr1. При нормальной работе он помогает с экспрессией генов, то есть помогает определить где будет расти какой орган или часть тела и какой клетке стоит стать определенным типом ткани.

Ученые хотели узнать, как инактивация Tgfbr1 в средине развития эмбриона повлияет на развитие спинного мозга, однако удивились, когда увидели, что вместо этого у мышонка выросла еще одна пара конечностей на месте половых органов, а некоторые органы и вовсе начали расти за пределами тела.

Отмечается, что при отключении этого белка скорее всего в силу вступали другие гены, которые заставили организм вырастить лапки вместо половых органов.

Ученым уже было известно, что у большинства четвероногих и наружные половые органы, и задние конечности развиваются из одних и тех же ранних структур, однако теперь они могут понять какие механизмы за это отвечают.

Ценность исследования заключается не только в этом, но и для развития методов борьбы с раком и другими патологиями, которые влияют на ДНК в других системах. По всей видимости, один белок не может заставить сформироваться полноценную лапу, а она выросла потому что отключился механизм, который при нормальных условиях сдерживает это развитие. Так что вполне вероятно, что и опухоли появляются из-за отключения других механизмов, которые могли бы их сдерживать.

"Идентификация этих механизмов и определение того, действуют ли они также в других физиологических и патологических процессах под контролем членов сигнального семейства Tgfβ/BMP, может иметь далеко идущие последствия для нашего понимания морфогенетических процессов и заболеваний", — говорят ученые.

Как сообщалось ранее, ученые заставили мышей отрастить рога. Это нужно, чтобы понять можно ли использовать подобные механизмы для регенерации костей и хрящевой ткани у человека.