Путин подарил Трампу его "героический" портрет: до этого художник рисовал Кадырова и Медведева

За работу художник даже не взял гонорар

В марте 2025 года мировые СМИ заинтересовала загадочная история: президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу художественный портрет. Подробности долгое время оставались неизвестными, пока российский художник Никас Сафронов не обнародовал детали и изображения работы, которую называет "соединяющим нации портретом".

Об этом сообщает CNN. Изображение Трампа, поднимающего кулак с раненым лицом, создано по заказу Кремля.

Сцена демонстрирует момент после неудачной попытки покушения на Трампа во время митинга в Пенсильвании летом 2024 года.

Картина художника Сафронова

По словам художника, он хотел передать не только физические последствия атаки. "Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он единственный с Америкой и вернет то, чего она заслуживает", — сказал художник журналистам.

Кто такой Никас Сафронов

Это известный придворный художник России, который писал портреты Путина, Кадырова, Медведева, а также международных лидеров, среди которых — Папа Франциск, президент Индии Нарендра Моди и Ким Чен Ын.

Как узнал сам автор, когда к нему обратились "неизвестные клиенты" с просьбой изобразить Трампа, он быстро догадался, кто стоит за заказом.

"Когда я начал портрет, я понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать денег, потому что подозревал, зачем эта картина", — заявил Сафронов.

Позже он получил подтверждение — Владимир Путин поблагодарил его за работу и подчеркнул его "символическую роль в улучшении российско-американских отношений".

Картина, как сообщает CNN, сейчас украшает фойе Белого дома, заменив портрет Барака Обамы. Образ действующего президента США с кровью на лице и поднятым к небу кулаком уже назвали "эмблемой" его новой президентской кампании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Путин передал Ким Чен Ину автомобиль, изготовленный в России. В ответ Южная Корея обвинила Москву в нарушении санкций, наложенных Советом Безопасности ООН.