Один из ключевых партнеров Украины может распустить парламент: чем это грозит

Президент хочет воспользоваться возвращением к популярности

Франция, которая является одним из главных партнеров Украины, уже в этом году может столкнуться с внеочередными парламентскими выборами. Дело в том, что президент страны Эммануэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения досрочных выборов уже этой осенью.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что одной из причин может служить именно возвращение к международной популярности Макрона и его стремление повысить собственную популярность внутри страны.

По данным издания, Макрон консультировался с лицами в своем ближайшем круге по поводу такого сценария. Сейчас дискуссии только консультативные, и решение не было принято. Следующие парламентские выборы планово должны состояться в 2029 году.

Однако сейчас среди вариантов дождаться в следующем году, прежде чем распустить парламент. Тогда парламентские выборы можно будет провести одновременно с запланированным муниципальным голосованием в 2026 году.

Макрон сказал партийным лидерам в декабре, что он будет пытаться избежать внеочередного голосования до окончания своего второго и последнего срока в 2027 году. А близкое лицо Макрона заявило во вторник, что президент Франции не намерен назначать досрочные выборы.

Чем грозит такой шаг

Такой шаг может угрожать относительной стабильности, которой Франция пользуется с декабря, когда Макрон назначил Франсуа Байру премьер-министром. До этого Макрон пережил катастрофические выборы в июле, которые раскололи Национальную ассамблею и оставили ее без какой-либо группы, державшей большинство, вызвавшей месяцы политического хаоса.

Однако некоторые союзники Макрона опасаются, что новые выборы в ближайшие месяцы могут еще больше подорвать его большинство. Его коалиция потеряла около трети своих мест в Национальном собрании в июле прошлого года, тогда как "Национальное объединение" поднялось до самого высокого уровня за всю историю.

Какое значение это имеет для Украины

Парламент Франции принимает ряд решений, направленных на усиление военной, экономической и политической помощи Украине. К примеру, в 2025 году Национальное собрание приняло резолюцию, призывающую к конфискации российских замороженных активов. А в 2024 году было принято соглашение о безопасности с Украиной.

Что касается военной помощи, то, хотя парламент Франции и не принимает окончательных решений, но он активно влияет на формирование политики правительства в этом направлении.

Еще одним следствием может стать смена политического курса. Ведь если на досрочных выборах победит ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, это может привести к уменьшению поддержки Украины. Лидер партии Жордан Барделла уже заявлял о намерении не передавать Украине ракеты, способные наносить удары по территории России.

Ранее "Телеграф" писал, что Франция вместе с Великобританией в ближайшие недели покажут президенту США Дональду Трампу общий план по созданию "сил сдерживания" в Украине, которые будут размещены там после прекращения боевых действий. Лондон и Париж надеются, что это убедит Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины, предоставление которых Трамп всячески пытается избежать.