Забытые победы УНР: блестящую операцию по освобождению Крыма показали на карте DeepState

К годовщине освобождения Крыма от большевиков представлена интерактивная карта

Украинская платформа для военных "Культурные силы" вместе с OSINT-аналитиками DeepState создали интерактивную карту, посвященную освобождению Крыма в апреле 1918 года. Тогда полковник армии УНР Петр Болбочан с союзниками отправились на полуостров для освобождения его от большевиков.

Сама карта доступна на сайте DeepState по этой ссылке. На ней можно не только посмотреть ход операции по дням, но и ознакомиться с архивными картами и ссылками на первоисточники.

"На страницах украинской истории есть много выдающихся событий и людей. О них необходимо помнить и передавать следующим поколениям, чтобы они росли на осознании того, кем они есть. Во все времена искали креативный подход, чтобы показать все эти события с интересной стороны и привлечь как можно больше внимания, поэтому надеемся, что этот проект внесет разнообразие и интерес к одной из самых выдающихся операций украинской армии — похода на Крым под руководством Петра Болбочана, чтобы гордиться и наслаждаться мощью и силой наших военных", — объяснил суть проекта сооснователь DeepState Роман Погорилый.

Согласно задумке, подобные проекты позволят переосмыслить национальную историю и показать ее через призму успехов, а не только трагедий. Также он позволит образовательным инициативам в формировании фундамента современной украинской идентичности.

"Сейчас мы снова на историческом переломе, который требует переосмысления истории. Вместо жертвенной нарации прошлого, как ряда оккупаций и геноцидов, культура памяти воюющей страны должна строиться в формате истории борьбы", — добавил участник "Культурных сил" Иван Дерейко.

Он напомнил, что первая украино-советская война завершилась победой Украины и созданием "санитарных зон" в Курской и Воронежской областях, а украинские флаги были подняты над Белгородом, Ростовом и Таганрогом.

"Даже в белогвардейской мемуарной литературе, то есть в среде, которая была враждебна украинской независимости, есть упоминания о том, как в Феодосии и Керчи, ожидая украинские войска, местное население выходило на улицы с флагами и портретами Тараса Шевченко", — добавил историк Сергей Громенко.

Как известно, Петр Болбочан был профессиональным военным, участником Первой мировой войны и активный сторонник украинизации российской армии. Он также является одним из ключевых деятелей Освободительной борьбы 1917-21 годов и одним из самых успешных полководцев УНР. Крымская операция считается одной из его самых крупных побед.

В те дни он в союзе с крымскотатарскими повстанцами и войсками кайзеровской Германии освободил Симферополь от большевиков, что привело к поднятию украинских флагов Черноморским флотом. Однако до полного освобождения Крыма не дошло из-за конфликта между политическим руководством УНР и немцами.