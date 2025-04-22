Кремль получит долгожданную победу? США могут предложить Украине отказ от конституционных принципов

В администрации Трампа в очередной раз подчеркнули, что могут отойти от переговоров.

Во время переговоров в Лондоне 23 апреля украинские и европейские дипломаты обсудят предложения США по мирному соглашению с Россией, которые предусматривают, в частности, официальное признание Крыма российской территорией. Эта идея, предложенная во время предыдущих переговоров в Париже, вызвала серьезную обеспокоенность в Киеве и может оказать существенное влияние на ход переговоров.

План Вашингтона предусматривает прекращение боевых действий, сохранение контролируемых Россией территорий в пределах текущей линии фронта, а также постепенное снятие санкций против Москвы. Украина должна получить гарантии безопасности и поддержку в восстановлении. Представители администрации Трампа уже неоднократно давали понять, что могут выйти из переговоров, если компромисс не будет найден в ближайшее время.

Источники среди европейских и украинских чиновников указывают на "беспрецедентное давление", оказываемое на Киев, в том числе со стороны США.

Часть союзников — Великобритания, Франция и Германия — пытаются убедить Вашингтон обеспечить баланс в договоренностях, в частности, из-за использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Впрочем, для Киева предложение о признании Крыма неприемлемо — остров остается символом сопротивления и болезненной потерей для миллионов граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев не откажется от борьбы за Крым, хотя признает — военным путем вернуть остров пока невозможно. Представители Госдепа США, комментируя ситуацию, подчеркнули, что в Париже был передан только список вариантов для обсуждения, а не окончательный проект соглашения. Однако дипломатические источники подчеркивают: США все чаще рассматривают возможность выхода из мирного процесса, если компромисс не будет достигнут в ближайшие дни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что содержание мирного плана Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине пока остается неизвестным для Кремля. В понедельник, 21 апреля, президент США заявил, что обнародует детали своего видения мирного соглашения в течение трех дней.