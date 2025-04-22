В свое время Евбаз был символом старого Киева: что сейчас на месте известного рынка

Его история тесно связана с судьбой еврейской общины Киева

Базары всегда были неотъемлемой частью городской жизни – местом, где переплетаются торговля, общение и культура. Они служили не только центрами экономической активности, но и центрами социальной жизни, где встречались люди разных национальностей, обменивались новостями и традициями.

В середине XIX века Киев активно расширялся на запад, и одним из важных торговых центров стал новый базар на Галицкой площади, открытый в 1854 году. В 1858 году генерал-губернатор Илларион Васильчиков официально разрешил еврейскому населению торговать здесь трижды в неделю, что способствовало формированию вокруг базара еврейской общины и появлению многочисленных лавок на близлежащих улицах. С тех пор рынок в народе стали называть Еврейским базаром или Евбазом, хотя торговали там представители разных национальностей.

Влияние железной дороги и "Железная церковь"

С появлением железной дороги в Киеве в 1870 году торговля на Еврейском базаре значительно оживилась, ведь рынок размещался неподалеку от вокзала, что делало его удобным для продавцов и покупателей. Рядом с базаром стояла уникальное стоение — Церковь Иоанна Златоуста, построенная в 1871 году как первая в Российской империи церковь, построенная из чугуна. Эту церковь, которая имела псевдорусский стиль и была известна в народе как "Железная церковь", разрушили большевики в 1934 году под предлогом реконструкции трамвайных путей.

В 1960 году на месте клумбы и железной церкви построили стационарное здание нового киевского цирка на 2000 мест. Тогда его считали одним из самых больших в Европе.

Разнообразие торговли и жизни базара

Еврейский базар был настоящим торговым сердцем Киева на протяжении более столетия. Здесь можно было найти все — от продовольствия до часов и даже оружия, а атмосфера базара была насыщена разнообразными персонажами: шарманщики, продавцы одежды, киношники и другие. В 1880-х годах к базару проложили трамвайную линию, что еще больше расширило круг посетителей.

Потери еврейской общины во время войны

Во время Второй мировой войны и немецкой оккупации Киева еврейская община, которая была основой базара, понесла страшные потери — тысячи евреев, в том числе торговцы, погибли. После войны базар продолжал работать, но уже без еврейской общины. В послевоенные годы Евбаз начинался от самого вокзала и переживал настоящий расцвет, став одним из немногих мест, где можно было купить хлеб даже во времена голода, хотя и по очень высокой цене.

Закрытие базара и смена топонимов

Окончательно Еврейский базар был закрыт в конце 1940-х годов в связи с реконструкцией Галицкой площади. Торговлю вещами перенесли на Владимирский рынок, а продуктовый базар – на улицу Пестеля (ныне улица Скоморовская). В 1952 году площадь была переименована в площадь Победы, а историческое название Галицкая площадь вернули только в 2023 году.

В течение следующих двадцати лет на площади появились новые жилые дома, была построена гостиница "Лыбидь" и универмаг "Украина". А в 1982 году в центре площади установили обелиск в честь города-героя Киева, приуроченный к празднованию его 1500-летия.

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