Впервые через несколько лет: когда в Украине будет ближайшее солнечное затмение

В ближайшие два года произойдет два солнечных затмения, которые можно увидеть не во всех городах страны.

Последнее солнечное затмение, пережившее мир, из Украины видно не было. Последнее солнечное затмение, которое было видно из наших широт, произошло 25 октября 2022 года и оно было частичным.

Следующее затмение также будет частичным – оно ожидается в 2025 году. 29 марта 2025 частично солнечное затмение будет наиболее эффектно видно из точек на западе и севере страны — Чернигова, Черновцов, Ивано-Франковска, Хмельницкого, Киева, Львова, Ровно, Сум, Тернополя, Винницы, Луцка, Ужгорода, Житомира и областей. Однако в целом это затмение будет не впечатляющим — закроется менее четверти солнечного диска.

Следующее, которое будет более масштабным, станет в Европе первым полным солнечным затмением за 27 лет – накроет часть Испании, Исландии, Гренландии. В Украине будет видно частично. Состоится 12 августа 2026 года. Лучше всего будет видно на западе и севере страны. Самые эффектные фото можно будет сделать именно в западных областях – затемнение ожидается после 20:00. Более 43% солнечного диска будет закрыто, если смотреть в Ужгороде, в то время как в Киеве не будет видно только 3% небесного светила. Полное солнечное затмение в Украине ожидается не ранее чем через 37 лет — 20 апреля 2061 года.

Из интересных затмений в Украине хорошо будет видно лунное — не полное ожидается 18 сентября 2024, полутеневое лунное затмение — 14 марта 2025 года и полное лунное затмение 7 сентября 2025 года.

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