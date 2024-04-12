Тишина закончилась: когда на Земле ждать магнитных бурь

Неделя завершится 4-балльным колебанием

На Солнце повышается геомагнитная активность из-за вспышки магнетизма, но не только она является причиной этого. Светило также спровоцировало импульсивную вспышку класса M5.4.

Как отмечают ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, после более чем недельной относительной тишины, 11 апреля на звезде произошла вспышка. Источник взрыва находился сразу за северо-восточным лимбом Солнца.

Согласно данным, это означает, что активное солнечное пятно может скрываться за краем солнечного диска, повернувшись к Земле на этих выходных, 13-14 апреля.

Магнитные бури на Земле в течение 10-14 апреля

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 12-13 апреля держится минимальная солнечная активность, которая не будет превышать "зеленый" уровень. Однако в воскресенье, 14 апреля, предполагается ее повышение, поэтому, вероятно, произойдет магнитное возмущение 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть Украины накроют грозовые дожди в эти выходные.