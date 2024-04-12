Такой "жизни" не позавидуешь: ученые предполагают, что даже ваш стул может иметь сознание

Концепция панпсихизма существует сотни лет

Некоторые ученые, а таких немало, утверждают, что все в нашей Вселенной – даже стул, на котором вы сейчас сидите – может быть осознанным. Согласно учению о панпсихизме, все в мире по своей сути живое и имеет внутренний разум.

Об этом пишет издание Popular Mechanics. Отмечается, что концепция панпсихизма существует уже сотни лет, но недавно в ней появились новые прорывы.

"Как бы вы отреагировали на мысль о том, что кресло, на котором вы сидите, состоит из крошечных частиц, содержащих какой-то элементарный опыт? В самом деле, что бы вы почувствовали, если бы мы сказали вам, что цветок в горшке у вашего стола, так же как и вы, а кроме этого еще и четыре стены, окружающие всех вас – каждого без исключения – имеют внутренние психические характеристики? Что, если бы мир вокруг вас не был неодушевленной сценой, на которой вы, обладатель души, играете главную роль, а вместо этого полностью бы проснулся — как и вы? Именно об этом говорит панпсихизм — теория о том, что все имеет ум или свойство, подобное ему", — пишет научное издание.

Что такое панпсихизм?

Концепция панпсихизма существует сотни лет. Итальянский философ эпохи позднего Возрождения Франческо Патрици ввел этот термин в конце XVI века. Он соединил греческие слова παν (произносится как "пан" и означает все) и ψυχή (психика, душа или разум), чтобы рассказать об особой "душевности", присущей каждому творению. Правда, идея самой концепции уходит корнями в древнюю Грецию, когда астроном, математик и досократовский философ Фалес сказал, что "все полно богов", а один из наилучше изученных философов мира Платон сказал, что мир действительно "есть живое существо, наделенное душой и разумом".

В XIX веке панпсихизм приобрел популярность на Западе. Его поддерживали такие выдающиеся люди, как великий "философ пессимизма" Артур Шопенгауэр и отец современной психологии Уильям Джеймс. Правда, потом появилось другое философское движение (возникшее в Вене в 1920-х годах), логический позитивизм: идея, что научное знание — эмпирически подтвержденное знание — единственный вид приемлемого знания, а остальное — метафизический балаган. Для панпсихизма игра была окончена. Доныне…

Возрождение концепции

Неспособность эмпирических наук решить проблему сознания – почему и как материя порождает опыт сознания – возобновила интерес к панпсихизму. Также, между прочим, происходили разработки в областях нейронаук, психологии и квантовой физики.

Так, в 2004 году итальянский нейробиолог и психиатр Джулио Тонони, доктор философии, предложил интегрированную информационную теорию сознания, согласно которой сознание широко распространено и его можно найти даже в некоторых простых вещах, то есть "системах", если выражаться по-научному.

В своей статье в Scientific American ведущий американский нейробиолог Кристоф Кох, доктор философии, раскритиковал материализм и его взгляд на зарождение сознания спустя 10 лет. Понятие субъективных чувств, возникающих из-за физических вещей, противоречит общепринятой аксиоме в философии и современной науке: "ex nihilo nihil fit" или то, что "из ничего, ничего не возникает", — написал Кох в своей статье. Он утверждал, что элементарные частицы либо имеют некоторый заряд, либо не имеют; так же, там, где есть организованные сгустки материи, существует сознание.

В настоящее время авторитетные философы, неврологи и физики, в том числе такие известные ученые, как вышеупомянутый Кристоф Кох и физик Роджер Пенроуз, придерживаются теории панпсихизма. Панпсихизм – один из подходов к изучению проблемы возникновения психики, согласно которому весь мир одушевлен.

Так Роджер Пенроуз предположил, что сознание не обязательно связано с биологическими организмами. Пенроуз считал, что сознание сама по себе, происходит из некоторых, пока еще, не изученных качеств квантовой запутанности.

Сознание лежит в основе бытия

Панпсихизм предлагает решение – сознание является главной особенностью физической материи. Так, каждая отдельная частица имеет "невероятно простую" форму сознания. Затем эти частицы совмещаются для формирования более сложных форм сознания, таких как субъективные переживания людей. Это не предполагает, что частицы имеют согласованное мировоззрение или активно думают, просто есть какой-то присущий субъективный опыт сознания даже в мельчайшей частице.

Панпсихизм не обязательно означает, что каждый неодушевленный предмет имеет сознание. Исследователь из Центра разума, мозга и сознания Университета Нью-Йорка Хэдда Хассель Мерч отметила, что, например, стол можно понимать как совокупность частиц, каждая из которых имеет свою очень простую форму сознания.

Известный биолог и писатель Руперт Шелдрейк считает безоговорочным фактом то, что не только мы, люди, имеем сознание, но и вся галактика тоже его имеет. Шелдрейк наиболее известен своей гипотезой морфического резонанса. Морфический резонанс — это процесс, благодаря которому самоорганизующиеся системы (колонии термитов или молекулы инсулина) наследуют память от предыдущих подобных систем.

"Сознание не должно ограничиваться мозгами", — рассказывает Шелдрейк изданию Popular Mechanics. "Связь между умом и физическими системами, кажется, происходит через ритмичные электромагнитные поля, которые, конечно, присутствуют в нашем мозгу. Они также присутствуют в Солнце и вокруг него, и они могут являться интерфейсом между солнечным умом и телом Солнца".

Итак, если Солнце в сознании, оно, возможно, осознает свою деятельность в Солнечной системе, продолжает Шелдрейк, в том числе здесь, на Земле, а также о своей связи с другими звездами в галактике и галактикой в целом.

Возможно, в основе этого лежит вопрос личного позиционирования в мире. Вокруг меня нет ничего сознательного? Все ли вокруг меня сознательно? Если последнее правда, то где кончается мое сознание и начинается ваше, и почему неповрежденный мозг сознательный, тогда как тот же мозг, перетертый в пюре в блендере, нет (как размышляет Кох)? Узнаем ли мы когда-нибудь?

Недаром ученые описывают сознание как дедушку всех тайн человеческого поведения. Однако, если вы присоединяетесь к взглядам панпсихистов, вы можете быть удивлены, узнав, что сознательное солнце делает выбор. "Возможно, оно может выбрать, в каком направлении посылать солнечные вспышки или выбросы корональной массы, которые могут оказать огромное влияние на жизнь на Земле и к которым наши технологии очень уязвимы", — говорит Шелдрейк.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что могло погубить инопланетные цивилизации. Ученые предположили, что виной этому может быть искусственный интеллект, а точнее искусственный сверхинтеллект (ИСИ).