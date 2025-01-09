Считает второй брак ошибкой, поэтому изменял жене: что известно о женщинах врача Кашпировского

Первая жена врача погибла

Анатолий Кашпировский — известный психотерапевт, лечивший болезни людей одним взглядом. Его личная жизнь всегда интересовала зрителей, хотя сам гипнотизер редко делился еt подробностями. Однако известно, что он трижды был женат.

Известно, что третий раз психотерапевт женился в возрасте 84 года, а отношения с избранницей начались еще когда он состоял во втором браке. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о женщинах Анатолии Кашпировском.

Что известно об Анатолии Кашпировском

Кашпировский родился 11 августа 1939 года в городе Проскуров (ныне Хмельницкий). На протяжении 25 лет он работал психотерапевтом в психбольнице, а впоследствии стал психотерапевтом сборной СССР.

Кашпировский проводил "целительные сеансы" на личных встречах с пациентами, а через экран лечил людей. Он также провел два телемоста и продемонстрировал обезболивание без наркоза.

В середине 90-х Кашпировский переехал в США и лечил там русских эмигрантов от ожирения. Однако в Америке он почти все потерял, включая гонорары и популярность, и вернулся в Россию. Впоследствии он конфликтовал с российской медициной и был обвинен в мошенничестве.

Что известно о браках Кашпировского

Первую жену Анатолия Кашпировского зовут Валентина. В этом браке у пары родилось двое детей: дочь Елена и сын Сергей. Пара развелась из-за постоянных гастролей мужчины на пике его карьеры. В 2018 году стало известно, что Елена погибла. Однако причина ее смерти неизвестна.

После гибели экс-жены Кашпировский начал практиковать процедуру, которую назвал "привязка на Луну". По словам врача, душа женщины теперь находится на Луне и каждый человек может исцелиться, просто глядя на Луну 15 числа ежемесячно.

Второй брак

Второй брак Кашпировского был с его поклонницей Ириной. Они женились в 1992 году и были в отношениях на расстоянии. Врач признавался, что второй раз он женился только для того, чтобы заполнить пустоту после развода и описывал второй брак как ошибку. После разрыва отношений он даже называл Ирину "бабой-климаксом".

В том же году, когда Кашпировский развелся, в его жизни появилась еще одна женщина. В 2014 году вторая жена врача обвинила его в том, что у него "интрижка" с его помощницей, которая младше него на 20 лет.

Третий брак

Сам врач Кашпировский не стал скрывать, что свои отношения с помощницей Гулизар Чалбашовой он начал еще состоя во втором браке. По словам психотерапевта, на тот момент его отношения с Ириной уже подверглись трещинам и "у них не было ничего общего". Сейчас женщина, которая младше его на 20 лет, является его женой и он считает, что она — "подарок небес".

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