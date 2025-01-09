В Украине предлагают работу пенсионерам с поездками за границу: зарплата достойная

Нижняя возрастная планка – 35 лет

В Украине ищут людей для работы с командировками в Турцию и Болгарию. Берут пенсионеров, если те соответствуют требованиям.

Предлагается официальное трудоустройство. Вакансия опубликована на одном из известных порталов по поиску работы.

Транспортная компания в поисках водителей-дальнобойщиков на MAN TGX EV5,6 c тентованным полуприцепом. Работа официальная и постоянная. Могут взять пенсионера.

Работодатель обещает заработную плату от 45000 до 55000 грн и командировочные из расчета 300 грн в сутки.

От кандидатов требуется опыт работы на иностранных автомобилях от 5 лет с соответствующей категорией, хорошее знание дорог Украины, безаварийный стаж вождения, отсутствие судимостей, техническая грамотность, ответственность, коммуникабельность и желание работать.

Примечательно, что кандидаты должны быть не моложе 35 лет, однако физически здоровые. Также работодателю не подойдут соискатели с вредными привычками.

Ранее мы сообщали, что международная компания предлагает удаленную работу с зарплатой до 120 тысяч гривен и даже оплачивают спортзал. Однако соискателю потребуется знание иностранных языков.