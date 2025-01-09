Выставку книги о Булгакове отменили после скандала: что пошло не так

Михаил Булгаков в своих произведениях пренебрежительно отзывался об Украине, хотя сам родился в Киеве

В Киеве отменили презентацию книги "Киев Михаила Булгакова", которая должна была состояться 14 января 2025 года в 17:00.

Об этом сообщает Департамент культуры Киевской городской государственной администрации. Чиновники решили отменить презентацию после возмущения со стороны украинской общественности.

В департаменте заявили: их не проинформировали о запланированном мероприятии.

"Мы обязательно выясним все обстоятельства и сделаем все, чтобы подобное не происходило в будущем", — заявили в департаменте. Там также добавили, что бюджетные деньги на издание книги и подготовку презентации не выделялись.

Между тем депутат Киевского городского совета Ксения Семенова на своей странице в Facebook пишет, что в этой книге речь не идет об описании биографии и творчества Булгакова. По ее словам, речь идет о попытке романтизировать идею, что Киев якобы "русский город". Сам Булгаков в своих произведениях "Белая гвардия" и "Дни Турбиных" пренебрежительно отзывался об Украине, хотя и родился в Киеве.

Также Семенова напомнила, что книга уже была издана в начале 1990-х на русском языке — в 2024 году ее решили перевести на украинский. Еще Семенову возмутило, что авторы книги решили сделать акцент именно на Булгакове, забывая о том, что в Киеве в то время жили и творили другие писатели, художники и поэты, многие из которых имели противоположную Булгакову позицию по Киеву и Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве появится сквер в честь израильской "железной леди" Голды Меир. Она, к слову, является уроженкой столицы Украины.