Игорь Зотько делает немалый вклад в борьбу за Украину: от гуманитарной помощи до поддержки ВСУ

Для систематизации гуманитарной работы Игорь Зотько сотрудничает с благотворительным фондом, фокусирующимся на поддержке украинцев в самых сложных условиях

Украинский предприниматель Игорь Зотько стал одним из тех, кто активно помогает государству во время войны. Его вклад охватывает как поддержку военных, так и помощь пострадавшим общинам. Благотворительность, социальная ответственность и готовность реагировать на вызовы стали ключевыми элементами его деятельности в это непростое время.

С первых дней войны Игорь Зотько активно принял участие в гуманитарных инициативах. При его поддержке было израсходовано более 28 миллионов гривен на обеспечение пострадавших украинцев продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости. Была организована доставка более 300 тонн гуманитарной помощи в регионы, наиболее пострадавшие от боевых действий. Также его усилия привели к вывозу детей из Киевской области на реабилитацию в Италию, а в Одессе при его поддержке состоялся благотворительный футбольный матч, средства с которого были направлены на гуманитарные нужды.

Для систематизации гуманитарной работы Игорь Зотько сотрудничает с благотворительным фондом, фокусирующимся на поддержке украинцев в самых сложных условиях. Одним из ключевых проектов фонда является программа LINE-UP, которая обеспечивает оперативную доставку гуманитарной помощи в прифронтовые общины. За время своей работы фонд реализовал десятки проектов поддержки населения, а объем финансирования, направленного на эти нужды, уже превысил 6 миллионов гривен.

Кроме помощи гражданскому населению, Зотько активно поддерживает украинских военных. Его вклад включает в себя закупку бронежилетов, дронов, автомобилей и другого оборудования. Особое внимание он уделяет обучающим программам для ВСУ. Благодаря его финансированию учебный центр ASKOLD, готовящий мобилизованные по стандартам НАТО, уже подготовил более 15 тысяч украинских бойцов.