Путин или Зеленский? Искусственный интеллект подсказал, к какому Владимиру обращался Трамп

Наиболее вероятный ответ кроется в прошлых постах Трампа

Реакция президент США Дональда Трампа на массированный обстрел Украины, в которой он сказал "Владимир, прекрати!", вызвала немало вопросов. Ведь большинство так и не поняли к кому обратился 47-й президент Штатов.

"Телеграф" решил выяснить этот вопрос, обратившись к искусственному интеллекту Grok. Заметим, что дословно Трамп написал "Vladimir, STOP". Учитывая, что президент Украины Зеленский — Владимир и глава РФ Путин тоже Владимир, возникла небольшая путаница.

ИИ проанализировал посты Трампа в сети Х и его публичные обращения, чтобы выяснить, к кому все же он обратился. Логично было бы ожидать прямого требования к Путину, однако фамилия не упоминается. Поэтому на фоне заявлений самого Трампа, что слова Зеленского мешают процессу мирных переговоров, возникают вопросы.

Как Трамп обращался к Зеленскому

Непосредственно "Владимиром" президент США в сети официально не назвал лидера Украины. Он обращался к нему "Зеленский, или "господин Зеленский". К примеру, в одном из сообщений он просто говорит "Зеленский", иногда даже отмечает его. В официальных заявлениях американский лидер тоже чаще говорит "президент Зеленский", поэтому фактически упоминаний именно в форме "Владимир" не было.

Как Трамп обращался к Путину

Что касается Путина, то президент США также официально не назвал его только по имени. Он сказал "Путин" или "президент Путин". Это же подтверждают несколько постов в сети Х. То есть Трамп, обращаясь к главе России, использует его должность и фамилию, а не просто имя. Именно поэтому ИИ не утверждает, что призыв был адресован именно Путину.

Заметим, что на английском "Володимир" будет "Volodymyr", а "Владимир" — "Vladimir". К тому же в своих сообщениях Трамп называл президента Зеленского "Volodymyr Zelenskyy". Логично, что Путина он назвал "Vladimir Putin". Поэтому, вероятнее всего, в сообщении 24 апреля он призвал остановиться именно Путина, а не Зеленского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп назвал возможные сроки своей встречи с Путиным.