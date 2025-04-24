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Легализация "крипты" в Украине: кому она выгодна и какие есть подводные камни

Автор
Игорь Тимофеев
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Криптовалюта стала популярным способом хранения средств, но не всегда законным
Криптовалюта стала популярным способом хранения средств, но не всегда законным. Фото Pixabay

Криптовалюту невозможно отследить, но и свободно распоряжаться ею не получится

Легализация криптовалютных кошельков в Украине может быть выгоднв трем разным категориям граждан, потому что ее особенностью является невозможность отслеживания источника происхождения. Однако даже это не позволяет свободно распоряжаться средствами, выведенными из Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, с какими подводными камнями могут столкнуться украинцы, выводя свои деньги за границу.

— Во-первых, она популярна очень у наших государственных служащих. Мы помним все резонансные дела со взятками в криптовалюте. В силу того, что криптовалюта не привязана к какому-либо государственному учреждению и ее невозможно отследить, она чрезвычайно удобна для осуществления каких-либо операций в не совсем светлом поле, — говорит экономист.

По его словам, следующие две категории — молодежь и бизнесмены, которым нужно выводить средства за границу.

— Как вы сегодня из Украины выведете деньги? Никак. Национальный банк вам не даст. Через "крипту" — выводят. То есть, вы вносите деньги, покупаете "крипту и с "холодным кошельком" едете за границу, где "крипту" продаете и обналичиваете. Но нужно ехать в страну, где вырученные от продажи "крипты" средства у вас примут как легальный доход, — объясняет эксперт.

Он добавил, что в Европе этого сделать нельзя, а в Соединенных Штатах нужно подтвердить происхождение средств, потраченных на покупку "крипты".

— По американскому законодательству ситуация очень сложная. От вас потребуют декларации о происхождении средств из страны происхождения, то есть из Украины. Поэтому теоретически это сложнейший процесс, — говорит член Экономического дискуссионного клуба.

Если гражданин Соединенных Штатов продаст недвижимость, купит криптовалюту, продаст ее и задекларирует доход, то финансовый инспектор подтвердит его, лишь проанализировав всю динамику сделок, подтвержденную платежными документами, объясняет эксперт.

— Но первый источник происхождения должен быть четко легализован. То есть, это не та анархия, которая сегодня сложилась в Украине, — подытожил Олег Пендзин.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", заработают ли украинцы на росте цены золота.

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#Олег Пендзин #Легализация доходов #Криптовалюта