Надежно, легально и прозрачно. Аналитик назвал единственный вид вложений в Украине с высшим доходом

Валютные и гривневые вклады в банках принесут меньший доход

Из-за невозможности заработать на росте цены золота украинцам следует присмотреться к другим способам сохранения своих сбережений. И покупка валюты или банковские вклады в этой ситуации далеко не лучший вариант.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, каким требованиям должны отвечать такие инвестиции.

— Требование первое: она должна быть легальной по украинскому законодательству. Второе: уровень альтернативной стоимости или уровень прибыльности того или иного инструмента, который вы используете, должен быть максимальным при максимальном уровне безопасности, — говорит экономист.

По его словам, все должно быть надежно, легально и более или менее прозрачно, поскольку налоговое законодательство следует уважать.

— Какие бы вы не вложили деньги (доллары или гривны) на депозит в банке — с любого дохода, который вы получите, — уплатите 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Если вы купите недвижимость, а затем ее успешно и прибыльно продадите, то если эта недвижимость у вас была менее трех лет, вы заплатите довольно большой объем налогов. Поэтому, когда вы анализируете направления вложения средств, должны понимать: если вы это делаете легально, то 23% должны отдать государству, — говорит аналитик.

По его словам, единственный легальный вид вложений, где 23% остаются у вкладчика — это облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

— Если приобрести украинские ОВГЗ, средства будут очищены от налогов. То есть при абсолютно равных процентах, которые дает банк и ОВГЗ, банк снимет еще 23%, а ОВГЗ — нет, — подытожил Олег Пендзин.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", кому в Украине выгодна легализация "крипты".