Как в России объяснили масштабную атаку на мирные города Украины

В результате атаки в Киеве пострадало более 80 человек

В России уже отреагировали на массированную атаку по Украине, в результате которой более 80 пострадавших и 10 погибших, отметив, что "Пасхальное перемирие" закончилось. В Кремле оправдали удары по Киеву и не только, но и обвинили Украину.

Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, ракетная атака 24 апреля свидетельствует о том, что "военные продолжают выполнять боевые задания".

Песков прокомментировал заявления украинской администрации о том, что глава РФ Владимир Путин якобы "демонстрирует желание убивать", сказав: "Нет, это не так. Украинская сторона "продолжает свою пропаганду", наши военные продолжают "СВО" ", — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что "Пасхальное перемирие закончилось", поэтому россияне продолжают бить "по военным целям" Украины в соответствии с "задачами", которые им поставил Путин.

"Военные продолжают выполнение своих "задач", которые поставлены перед ними верховным главнокомандующим, и в рамках этого продолжают наносить удары "по военным и околовоенным целям"", — сказал Песков.

Как Киев пережил массированную российскую атаку смотрите в материале "Погибли дети, есть люди под завалами: в Киеве 8 жертв и почти 100 раненых".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что атаку 24 апреля считают самой массированной из-за одной детали.