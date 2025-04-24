"Мы в разгаре переговоров, а он…": Трамп прокомментировал атаку на Киев и рассказал о давлении на Россию

Президент США дал брифинг 24 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине будет крайне сложным, поскольку, по его словам, остров был "отдан России" еще при каденции Барака Обамы. Он также отметил, что США оказывают серьезное давление на Москву, а вопрос о новых санкциях против России может быть окончательно решен уже в течение следующей недели.

Об этом он сказал 24 апреля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Белом доме. В ответ на вопрос журналиста о возможных территориальных уступках Украины для достижения мира президент США ответил: "Это зависит от того, какую территорию. Мы сделаем все возможное, работая с Украиной… Но они потеряли много территорий".

Комментируя произошедший ночью накануне ракетный удар по Киеву, Трамп заявил, что был недоволен такими действиями России в разгар мирных переговоров. Он также объяснил свой призыв, опубликованный ранее на платформе Truth Social: "Мне не понравился прошлый вечер. Я не был доволен этим. Мы в разгар мирных переговоров, а ракеты были выпущены. И я был недоволен этим. Вот что я имел в виду".

По мнению Трампа, сам факт того, что Россия не захватила всю территорию Украины, уже большая уступка со стороны Кремля. "Уступка России — это прекращение войны и отказ от захвата всей Украины", — заявил президент США.

Президент США подчеркнул, что администрация работает над мирным соглашением и что обе стороны конфликта должны идти на компромиссы для прекращения боевых действий. Он также отметил, что конечный результат будет зависеть от готовности Украины и России искать совместные решения.

Напомним, ранее Телеграф писал, что будет с Украиной, если США прекратят поддержку.