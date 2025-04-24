Как древняя крепость превратилась в мистическую заброшку, и что еще можно увидеть на Замковой горе в Киеве (фото)

Сегодня это место привлекает любителей истории живописными панорамами и тайнами прошлого, скрытыми среди руин и дикой растительности

Замковая гора в Киеве – это место, где переплелись эпохи и события, оставив следы в ландшафте и формах. Этот удивительный холм расположен в старой части города разделяет Подол и урочище Гончары-Кожемяки.

Сегодня среди одичавшей рощи скрываются осколки прошлого. Это остатки старинных захоронений, языческие сооружения и следы былой славы места, некогда бывшего сердцем оборонительной системы и центром ремесленного искусства. Добраться сюда можно пешком от м. Контрактовая площадь, поднявшись пешком по Андреевскому спуску.

Немного истории

Первые поселения на Замковой горе датируются трипольской культурой и бронзовым веком. Также известно о дохристианском поселении времен ранней Руси, где, возможно, находились княжеские терема и загородные владения. Археологические находки свидетельствуют о том, что уже в те времена здесь был крупный ремесленный район, где процветало ювелирное искусство. Ученые обнаружили около 40 литейных формочек для изготовления украшений, а также косторезные мастерские по производству пуговиц и гребней.

После нашествия Батыя в XIII веке Киев пережил один из самых тяжелых периодов в своей истории, что коснулось и Замковой горы. С приходом литовской власти начался самый знаменательный период в истории горы. Князь Владимир Ольгердович в конце XIV века начал строительство деревянного замка, ставшего мощным форпостом Поднепровья, главным оборонным пунктом на юге княжества. В замке находились жилые, административные и церковные здания, действовал суд и Монетный двор, где Владимир Ольгердович возродил чеканку монет.

Первоначальный замок выстоял при разорении Киева в 1416 году, но был разрушен крымско-татарским войском. Через полвека его восстановили, и он стал резиденцией воевод польского королевства. В замке находились католические и православные святыни, подворья Печерского и Никольского монастырей. На главной башне стояли часы с боем. Со стороны Житнего торга крепость обрамляли Драбские ворота, от которых через ров был перекинут деревянный мост, соединявший замок с горой Кленец. Жилище Замковой стражи располагалось вне стен замка, около 30 домов на террасах склона с Подольской стороны.

В 1651 году восставшие казаки сожгли крепость. Последним киевским воеводой в замке до его разрушения стал Адам Кисель. После этого за горой закрепилось название Киселевка.

Долгое время территория не использовалась, пока в первой половине XIX века ее не передали Флоровскому монастырю. На горе возникло кладбище, где хоронили монахинь, жителей Подола, Гончаров-Кожемяк и городскую интеллигенцию. В 1857 году построили каменную церковь Пресвятой Троицы с колокольней, а территорию кладбища оградили кирпичной стеной. На кладбище покоились известные ученые, профессора Киевской духовной академии, воины первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и студенты, погибшие в битве под Крутами. В 1921 году кладбище закрыли, а церковь разрушили. Захоронения продолжались до 1950-х годов.

Современное состояние

Сегодня Замковая гора – это заброшенное место, где среди одичавшей рощи можно увидеть обломки старинного кирпича и остатки могил. Здесь можно увидеть:

Остатки кладбища с сохранившимися склепами и надгробиями.

Языческие сооружения на месте бывших Драбских ворот.

Панорамы на Подол, Днепр и Старокиевскую гору.

Овраг старинной дороги, соединявшей замок с Подолом.

Геодезический пункт, обозначающий высоту горы над уровнем моря.

Крест, обращенный к Крестовоздвиженской церкви.

Возвышающаяся на 80 метров над Днепром Замковая гора в Киеве — это живой свидетель тысячелетней истории города. Это место, где можно почувствовать дух прошлого и насладиться красотой природы.

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