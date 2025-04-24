Инициатива "Контракт 18-24" расширилась: что изменилось и какие бригады присоединились

Список бригад значительно расширили

В рамках инициативы "Контракт 18-24", направленной на привлечение молодежи в ряды Вооруженных Сил Украины, перечень подразделений, с которыми можно подписать контракт, увеличился до 24 бригад. Одновременно расширен и перечень боевых специальностей, доступных для кандидатов от 18 до 24 лет.

Об этом "Телеграфу" сообщил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Как пояснили в Полтавском областном ТЦК, расширение проекта до 24 боевых бригад позволяет большему количеству молодежи выбрать подразделение, соответствующее их навыкам и мотивации.

Бригады-участники проекта:

Начальные 6 бригад:

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада

38-я отдельная бригада морской пехоты ВМС ВСУ

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"

92-я отдельная штурмовая бригада имени Ивана Сирко

Следующие 10 бригад, добавленные впоследствии:

3-я отдельная штурмовая бригада

24-я отдельная механизированная бригада

93-я отдельная механизированная бригада

30-я отдельная механизированная бригада

128-я отдельная горно-штурмовая бригада

36-я отдельная бригада морской пехоты

39-я отдельная бригада береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты

25-я отдельная воздушно-десантная бригада

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

59-я отдельная штурмовая бригада

Новые 8 бригад, добавленные в 2025 году:

47-я отдельная механизированная бригада "Магура"

54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы

3-я отдельная танковая Железная бригада

82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада

34-я отдельная бригада береговой охраны

103-я отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого

108-я отдельная бригада территориальной обороны

127-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

Как уточнил майор Истомин, к начальному перечню должностей (стрелок, снайпер, разведчик и т.п.) добавились еще девять специальностей, в том числе пулеметчик-разведчик, старший наводчик, разведчик-оператор и другие.

В Полтавской области все желающие могут обратиться в ТЦК и СП для получения консультации по выбору должности и бригады.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что контрактная инициатива правительства, направленная на привлечение молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в Вооруженные силы, подверглась критике со стороны военных Третьей штурмовой бригады. По их мнению, утвержденный Кабинетом Министров порядок заключения контрактов нарушает принципы законности и дискриминационный.