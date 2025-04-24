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Инициатива "Контракт 18-24" расширилась: что изменилось и какие бригады присоединились

Автор
Владислава Коваль ,
Дата публикации
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Автор
Контракт "18-24" Новость обновлена 24 апреля 2025, 21:29
Контракт "18-24". Фото Коллаж "Телеграф"

Список бригад значительно расширили

В рамках инициативы "Контракт 18-24", направленной на привлечение молодежи в ряды Вооруженных Сил Украины, перечень подразделений, с которыми можно подписать контракт, увеличился до 24 бригад. Одновременно расширен и перечень боевых специальностей, доступных для кандидатов от 18 до 24 лет.

Об этом "Телеграфу" сообщил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Как пояснили в Полтавском областном ТЦК, расширение проекта до 24 боевых бригад позволяет большему количеству молодежи выбрать подразделение, соответствующее их навыкам и мотивации.

Бригады-участники проекта:

Начальные 6 бригад:

  • 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев
  • 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада
  • 38-я отдельная бригада морской пехоты ВМС ВСУ
  • 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода
  • 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"
  • 92-я отдельная штурмовая бригада имени Ивана Сирко

Следующие 10 бригад, добавленные впоследствии:

  • 3-я отдельная штурмовая бригада
  • 24-я отдельная механизированная бригада
  • 93-я отдельная механизированная бригада
  • 30-я отдельная механизированная бригада
  • 128-я отдельная горно-штурмовая бригада
  • 36-я отдельная бригада морской пехоты
  • 39-я отдельная бригада береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты
  • 25-я отдельная воздушно-десантная бригада
  • 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада
  • 59-я отдельная штурмовая бригада

Новые 8 бригад, добавленные в 2025 году:

  • 47-я отдельная механизированная бригада "Магура"
  • 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы
  • 3-я отдельная танковая Железная бригада
  • 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада
  • 34-я отдельная бригада береговой охраны
  • 103-я отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого
  • 108-я отдельная бригада территориальной обороны
  • 127-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

Как уточнил майор Истомин, к начальному перечню должностей (стрелок, снайпер, разведчик и т.п.) добавились еще девять специальностей, в том числе пулеметчик-разведчик, старший наводчик, разведчик-оператор и другие.

В Полтавской области все желающие могут обратиться в ТЦК и СП для получения консультации по выбору должности и бригады.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что контрактная инициатива правительства, направленная на привлечение молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в Вооруженные силы, подверглась критике со стороны военных Третьей штурмовой бригады. По их мнению, утвержденный Кабинетом Министров порядок заключения контрактов нарушает принципы законности и дискриминационный.

Теги:
#Контракт #Мобилизация #ВСУ #Роман Истомин