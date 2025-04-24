Инициатива "Контракт 18-24" расширилась: что изменилось и какие бригады присоединились
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Список бригад значительно расширили
В рамках инициативы "Контракт 18-24", направленной на привлечение молодежи в ряды Вооруженных Сил Украины, перечень подразделений, с которыми можно подписать контракт, увеличился до 24 бригад. Одновременно расширен и перечень боевых специальностей, доступных для кандидатов от 18 до 24 лет.
Об этом "Телеграфу" сообщил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.
Как пояснили в Полтавском областном ТЦК, расширение проекта до 24 боевых бригад позволяет большему количеству молодежи выбрать подразделение, соответствующее их навыкам и мотивации.
Бригады-участники проекта:
Начальные 6 бригад:
- 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев
- 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада
- 38-я отдельная бригада морской пехоты ВМС ВСУ
- 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода
- 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"
- 92-я отдельная штурмовая бригада имени Ивана Сирко
Следующие 10 бригад, добавленные впоследствии:
- 3-я отдельная штурмовая бригада
- 24-я отдельная механизированная бригада
- 93-я отдельная механизированная бригада
- 30-я отдельная механизированная бригада
- 128-я отдельная горно-штурмовая бригада
- 36-я отдельная бригада морской пехоты
- 39-я отдельная бригада береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты
- 25-я отдельная воздушно-десантная бригада
- 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада
- 59-я отдельная штурмовая бригада
Новые 8 бригад, добавленные в 2025 году:
- 47-я отдельная механизированная бригада "Магура"
- 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы
- 3-я отдельная танковая Железная бригада
- 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада
- 34-я отдельная бригада береговой охраны
- 103-я отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого
- 108-я отдельная бригада территориальной обороны
- 127-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ
Как уточнил майор Истомин, к начальному перечню должностей (стрелок, снайпер, разведчик и т.п.) добавились еще девять специальностей, в том числе пулеметчик-разведчик, старший наводчик, разведчик-оператор и другие.
В Полтавской области все желающие могут обратиться в ТЦК и СП для получения консультации по выбору должности и бригады.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что контрактная инициатива правительства, направленная на привлечение молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в Вооруженные силы, подверглась критике со стороны военных Третьей штурмовой бригады. По их мнению, утвержденный Кабинетом Министров порядок заключения контрактов нарушает принципы законности и дискриминационный.