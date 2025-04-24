"Астанавитесь!": украинцы разрывают сеть мемами о реакции Трампа на обстрел Киева

Заявление Трампа повлекло за собой волну мемов

После массированного ракетного обстрела Киева в ночь на 24 апреля президент США Дональд Трамп опубликовал эмоциональное сообщение в сети Truth Social. Он написал: "Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, ПРИПИНИ. Еженедельно погибают 5000 солдат. Давайте заключим мирное соглашение!".

Хотя очевидно, что обращение адресовано президенту РФ Владимиру Путину, Трамп не указал фамилию, послужившую поводом для многочисленных интерпретаций и шуток в соцсетях. Реакция пользователей вылилась в настоящую волну мемов, которые приобрели популярность уже в первые часы после публикации.

Одна из самых распространенных шуток — смонтированное изображение, где журналист спрашивает Трампа, как он планирует остановить войну, а тот протягивает лист с надписью "Vladimir, STOP". Другой пользователь опубликовал фотожабу, в которой Трамп ломает ручку, имитируя жест Виктора Януковича с печально известной фразой "Астанавитесь".

Распространен и монтаж на тему "Звездных войн: Эпизод II – Атака клонов", где персонажи путаются в догадках — к которому именно Владимиру обращался американский президент.

Не остались в стороне и фанаты сериала The Office, создавшие коллаж с растерянно смотрящим на пост Трампа с подписью: "А кому именно он написал Vladimir, STOP?". В визуальных пародиях упомянули даже выступление Майкла Джексона, смонтировав видео, где певец символическим движением "останавливает" нападение.

Пользователи шутят и о возрасте президента. На одной из картинок "президентик лет 70" спрашивает советника: "А что если просто попросить Владимира остановить войну?", — иронизируя над простотой "дипломатии в стиле Трампа".

Таким образом, один краткий призыв без фамилии породил целый культурный пласт интернет-мемов — одновременно забавных и критических, что лишь усилило информационный резонанс вокруг заявления американского лидера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Крыма под контроль Украины будет чрезвычайно сложным, поскольку, по его словам, остров был передан России еще во время президентства Барака Обамы.